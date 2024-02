Não é só no Brasil que Simone Mendes faz muito sucesso,

com shows esgotados e músicas no topo das plataformas digitais. A artista conquistou o disco de platina em Portugal, e “Erro Gostoso”, alcançou a marca de mais de 10 mil unidades vendidas, mais de 16 milhões de streams no Spotify e mais de 10 milhões de visualizações no YouTube do país.

Além disso, “Erro Gostoso”, esteve por mais de 6 meses consecutivos no Top 200 do Spotify Portugal e mais de 8 meses nos charts do YouTube Portugal. Surpreendida no meio do show para a entrega do disco de platina, Simone Mendes não escondeu a emoção.

A cantora encerrou a primeira turnê internacional solo de sua carreira em grande estilo, em Portugal, após passar por Londres, Dublin e Zurique, com ingressos esgotados e grande público em cada um dos países.

