A Neo Química, uma das principais marcas de medicamentos similares e genéricos do Brasil, anuncia o lançamento do primeiro genérico¹ do besilato de levanlodipino (medicamento referência: Novanlo7) – 2ª maior molécula¹ dentro da sua classe terapêutica, sendo a que mais cresceu nos últimos 5 anos¹. O medicamento de uso contínuo utilizado para doenças crônicas e controle da pressão arterial, também conhecida como hipertensão², já está disponível nas principais farmácias do país.

O besilato de levanlodipino é um tipo de medicamento que ajuda a diminuir a pressão arterial, sendo classificado como um bloqueador dos canais de cálcio. Esses bloqueadores têm a função de controlar a pressão arterial, diminuindo consideravelmente os inchaços e efeitos colaterais para o paciente em comparação com o besilato de anlodipino. O produto é absorvido pelo corpo de forma eficiente, alcançando sua concentração máxima no sangue em cerca de 8 horas².

O número de pessoas de 30 a 79 anos com hipertensão arterial, saltou de 650 milhões para cerca de 1,28 bilhões, nos últimos 30 anos³. No Brasil, a hipertensão acomete cerca de 30% da população adulta4. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que disponibiliza em tempo real o número de mortes por doenças cardiovasculares no ano, cerca de 400 mil pessoas perderam a vida, sendo que 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença do coração. A mortalidade por doenças cardiovasculares aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial5, indicando a importância do tratamento.

O lançamento está alinhado com o propósito da Neo Química de democratizar o acesso à saúde e a medicamentos de confiança, com qualidade e preço justo.

