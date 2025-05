Nevasca bloqueia a Serra do Rio do Rastro em SC A cena parece de filme: carros parados, estrada branca e o frio cortando forte

A Defesa Civil já havia emitido alerta para risco alto de neve, geada e até hipotermia.

A SC-390 foi totalmente interditada nesta manhã após uma forte nevasca atingir Bom Jardim da Serra. A pista ficou coberta de gelo e a visibilidade praticamente zerou, deixando o trânsito impossível na região.

Uma rápida frente fria foi seguida por uma intensa massa de ar polar, que causou queda de temperatura desde a madrugada desta quinta-feira (29/05) na cidade de São Paulo, com expectativa de novo recorde de frio da madrugada para o amanhecer desta sexta-feira (30). A Climatempo estima que a mínima deve ficar entre 8°C e 10°C.

A passagem dessa onda de frio pelo Brasil, que começou a partir do Sul do país, também deve atingir outras áreas do Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte. Segundo a Climatempo, são esperados novos recordes de baixa temperatura para o ano em todas as capitais da região Sul do Brasil, em São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. Porto Velho e Rio Branco também são candidatas a terem as menores mínimas do ano.

