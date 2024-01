NFL define finais de conferência

Definidas as finais de conferência da NFL

O novo craque da liga fez valer sua força e o Kansas City Chiefs bateu o Buffalo Bills, neste domingo (21), e chegou à final da AFC pelo sexto ano consecutivo. Já o Detroit Lions jogará seu primeiro título da NFC em 33 anos após despachar o Tampa Bay Buccaneers.

Os Chiefs de Patrick Mahomes venceram uma batalha exaustiva em Buffalo por 27 a 24, enquanto os Lions derrotaram os Bucs em casa por 31 a 23.

Atual campeão da NFL, Kansas enfrentará na final da conferência o Baltimore Ravens, melhor time desta temporada, no domingo (28).

No lado da NFC, Detroit terá de passar pelo San Francisco 49ers, na Califórnia, para chegar ao seu primeiro Super Bowl na história.

Mahomes e Kelce: uma dupla imparável

O Buffalo Bills queria se vingar da derrota épica nos playoffs de 2021 para os Chiefs e, com o quarterback Josh Allen inspirado, eles tiveram chance.

Depois que as equipes trocaram field goals no primeiro quarto, Allen colocou os Bills na frente com uma corrida de cinco jardas para touchdown.

Os Chiefs responderam com um field goal e assumiram a liderança com uma combinação familiar: Mahomes encontrou Travis Kelce em um passe de 22 jardas para touchdown.

