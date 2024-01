T Martins quer vaga pra autista na Zona Azul

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou requerimento

na secretaria da Câmara Municipal questionando a prefeitura sobre a possibilidade de criação de vagas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no sistema de estacionamento rotativo municipal, conhecido como Área Azul.

Leia + sobre política regional

No documento, o parlamentar cita a lei municipal nº 6.632/2022, de sua autoria, que prevê a destinação de vagas em supermercados, hipermercados e shoppings de Americana. Martins destaca que, após a promulgação da lei, entrou em contato com diversos centros comerciais da cidade que se solidarizaram com a causa e implantaram vagas exclusivas.

O autor questiona no requerimento se existe manifestação forma da prefeitura ou negociação em andamento com a empresa responsável pela gestão da Área Azul visando a destinação de vagas para pessoas com TEA. Em caso de resposta positiva, pergunta o andamento dos estudos e qual a expectativa de número de vagas, locais a serem implantadas e prazo de execução.

“Como não faz parte da competência legislativa municipal direta impor obrigações onerosas ao Executivo ou aos seus concessionários de serviço público, ficamos impossibilitados de impor a aplicação da lei na Área Azul. Entretanto, a ausência das vagas exclusivas tem trazido reclamações da população, visto que a iniciativa privada se adequou à medida de inclusão e acessibilidade, enquanto o poder público não. Por isso, solicitamos medidas para que as pessoas com TEA possuam vagas exclusivas no estacionamento rotativo da cidade”, observa Martins.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (23). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP