Leonora quer academia ao ar livre no Parque da Liberdade

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou uma indicação na secretaria

da Câmara Municipal de Americana solicitando a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade.

De acordo com a parlamentar, o espaço modernizado irá oferecer opção de lazer e melhor qualidade de vida para a população. “A instalação de uma academia ao ar livre na praça do Parque da Liberdade é fundamental para promover a saúde e o bem-estar da população, proporcionando um espaço acessível e convidativo para a prática de atividades físicas”, ressalta a autora.

A indicação será relacionada na pauta de sessão ordinária de terça-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

