Nilson Araújo se filia ao PL de Piovezan

O vereador radialista Nilson Araújo decidiu

se filiar ao PL, partido do prefeito Rafael Piovezan e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele enviou nota à imprensa (abaixo) confirmando sua filiação e falando dos projetos.

Conhecido como “Defensor dos Direitos da População”, onde dá voz aos que mais precisam o radialista e atual vereador Nilson Araújo do legislativo barbarense anunciou no início da noite desta sexta-feira (05) sua filiação no maior partido do Brasil, o PL (Partido Liberal).

Nilson Araújo foi eleito em 2020 e ficou em sétimo lugar com uma votação expressiva, obteve 1.531 votos.

” meu mandato sempre foi olhar pela família, pela liberdade e pelos cristãos. Sou contra o aborto, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, só Deus. Temos uma missão como pessoa pública, que é trabalhar e olhar pelos que mais precisam. Tenho a consciência que nestes quase 4 anos no primeiro mandato tenho trabalhado muito juntamente com minha equipe, vamos enfrente”, finaliza Araújo.

Atualmente o PL conta com grandes nomes da política brasileira como do ex-presidente Bolsonaro, Deputada Federal pelo estado de São Paulo Carla Zambelli, o Deputado Federal por Minas Gerais e o mais votado do Brasil Nikolas Ferreira e do então Deputado Estadual Alex de Madureira o qual tem contribuído muito com o mandato do vereador e o qual o prefeito Rafael Piovezan também filiou-se recentemente.

Novos projetos estão por vir, estamos juntos agora pelo PL (Partido Liberal) o partido da família brasileira.

