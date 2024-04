Trem atropela pé de mulher em Americana

O trem da Rumo que corta Americana

atropelou uma mulher na tarde desta quinta-feira. Ela foi atingida na passagem de nível da Rua Carioba atrás do terminal urbano de ônibus (EMTU) no Centro da cidade.

A mulher sofreu ferimentos em um dos pés e foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Por conta do acidente, a passagem da linha férrea foi bloqueada para o trabalho da Polícia Técnica.

A Polícia Militar (PM) foi ao local prestar atendimento e fazer ocorrência.

