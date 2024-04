Rafa Zimbaldi (Cidadania) lança nesta sexta-feira (5/4), com o apoio de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e de lideranças políticas, o Participa Campinas – projeto colaborativo que visa fortalecer o diálogo com a população e planejar a construção de um futuro melhor para a cidade – a terceira maior do estado de São Paulo.

Segundo Rafa, que está no segundo mandato de deputado estadual e ficou em segundo lugar na eleição para prefeito em 2020, o Participa Campinas tem caráter itinerante e percorrerá todos os bairros do município.

O primeiro encontro está marcado para acontecer amanhã, às 19h23, no número 269 da rua Maracaju, no Jardim Aeroporto, distrito do Ouro Verde:

“Vamos percorrer cada canto de Campinas para ouvir quem vive aqui, quem estuda e quem trabalha no município. São essas pessoas que sabem o que é melhor para a cidade, o que falta funcionar, o que pode melhorar. Ouvir a população é uma das diferenças entre o nosso projeto e o projeto de nossos adversários para essas eleições”, observa Rafa, principal nome de oposição à atual administração municipal.

A região escolhida para a estreia do movimento é simbólica, segundo o pré-candidato. Ouro Verde é onde Rafa foi criado e, também, onde o político lançou, anos atrás, o Jovens do Futuro – projeto social que oferece em Campinas, desde 2001, cursos profissionalizantes gratuitos para adolescentes e adultos de Campinas. Em 23 anos de existência, a iniciativa formou mais de 45 mil alunos.

Os encontros do Participa Campinas serão abertos ao público e à Imprensa. O movimento já conta com o apoio de líderes comunitários, de entidades, de empresários, de partidos políticos aliados a Rafa e de demais representantes da sociedade civil organizada.

O pré-candidato a prefeito explica que a iniciativa vai ao encontro das demandas que recebe, pessoalmente ou pelas redes sociais, e que versam sobre diferentes questões e áreas de Campinas.

As discussões, que terão início amanhã, devem nortear o plano de governo que Rafa já está elaborando para a cidade:

“Seja nas minhas agendas por Campinas, visitando as famílias, de casa em casa, ou via aplicativo de mensagem e pelas redes sociais, os campineiros me procuram e me mandam vídeos, áudios e mensagens sobre todo tipo de problema que afeta a população. Foi a partir disso que nasceu o Participa Campinas. A ideia é aproveitaremos as sugestões e as reclamações para a elaboração do nosso plano de governo, tornar a cidade mais humanizada, e oferecer uma gestão mais eficiente”.

Versão On-line

Além dos encontros presenciais, o Participa Campinas terá sua versão online. O site www.participacampinas.com.br vai permitir o envio de sugestões de melhorias para o município.