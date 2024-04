Éder Dalben no Cidadania de Sumaré

Nesta sexta-feira, dia 5, o ex-secretário de Governo da Prefeitura de Sumaré, Eder Dalben, se filiou ao partido. O ato de filiação foi acompanhado pelo presidente municipal da legenda, sr. Alfredo Ruzza, pelo prefeito Luiz Dalben e pelo deputado estadual Dirceu Dalben, responsável por abonar a ficha de filiação do novo parceiro de legenda.



“Grato a Deus, sempre em primeiro lugar, e muito feliz de integrar agora o partido Cidadania, o mesmo do meu pai sr. Alfredo e do deputado Dalben, a quem considero um irmão mais velho e líder. Agradeço a receptividade e por confiarem no meu trabalho! Me coloco à disposição como ‘um soldado do grupo’, preparado e pronto para seguir trabalhando pelo bem da nossa cidade”, destacou Eder Dalben.

Para o deputado estadual Dirceu Dalben, a filiação de Eder Dalben fortalece os projetos democráticos do partido, sempre focados em políticas públicas que garantam mais qualidade de vida e justiça social para a população.

“Eder Dalben tem desempenhado um papel fundamental na administração do município, garantindo o bom andamento de obras e projetos importantes para a população. Sua dedicação e visão estratégica estão agora aliadas aos propósitos do Cidadania, ampliando e fortalecendo o trabalho da legenda. Nossa missão é cuidar das pessoas, é lutar para que as famílias sumareenses tenham mais qualidade de vida. Seja bem-vindo!”, destacou o deputado Dalben.

Em suas palavras, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, reforçou que a parceria com o Eder Dalben tem sido fundamental para os avanços alcançados na cidade. “Eder assumiu diversas missões ao meu lado na Administração Municipal, entre elas a de reorganizar as finanças da cidade e deixando-a preparada para importantes investimentos estaduais e federais. Parabenizo pela filiação ao Cidadania, desejo sucesso e reafirmo que estaremos juntos pelo bem da cidade!”

“É de braços abertos que recebemos o Eder no Cidadania, meu filho, que muito me orgulha pelo homem trabalhador e honesto que é. Uma pessoa muito dedicada, que sempre pensa no próximo e já demonstrou sua capacidade de trabalhar pelo bem comum”, finalizou Alfredo Ruzza, ex-vereador e presidente do partido.

:: EDER DALBEN

Eder Dalben tem 41 anos, é casado com Camila e pai de Heloísa e Miguel. Filho de Alfredo e Odette Ruzza, é irmão de Jucilene e Mara Dalben. Em parceria com seu sobrinho e prefeito Luiz Dalben e seu cunhado deputado estadual Dirceu Dalben, Eder Dalben tem contribuído com a implantação de importantes projetos municipais desde 2017, atuando como secretário municipal nas secretarias de Serviços Públicos, Obras, Governo e, recentemente, Finanças e Orçamento.

