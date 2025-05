Ninguém acerta Mega da Gaga e prêmio vai a R$ 20 milhões

Ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena no sábado (3): 08 – 18 – 27 – 28 – 48 – 52.

O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões na terça (6).

Até quando vão as apostas na Mega

Apostas até 19h nas lotéricas ou no site da Caixa.

Mais uma chance de mudar de vida!

A segurança online tem sido uma preocupação crescente entre os apostadores no Brasil. De acordo com uma pesquisa conduzida pela idwall, 18% dos participantes afirmaram já terem sido vítimas de fraudes ou golpes em plataformas de apostas, enquanto 10% relataram que suas contas foram hackeadas. Esses números evidenciam a necessidade urgente de aprimorar as medidas de proteção digital no setor, que continua em forte expansão.

A segurança é fator essencial para os usuários, sendo considerada importante por 67,5% dos apostadores. Entre os pontos que ajudam nessa percepção, 55,2% citam a presença de certificados de segurança no site, 50,5% destacam o cumprimento da regulamentação e 48,8% valorizam a oferta de métodos de pagamento conhecidos e confiáveis. Apesar disso, muitas plataformas ainda falham na oferta de ambiente seguro e experiência confiável.

Os problemas que usuários enfrentam

A confiança no ambiente digital é essencial para que os usuários concluam o processo de cadastro nas plataformas de apostas. A proteção de dados pessoais e a segurança das transações são fundamentais para garantir que os apostadores se sintam seguros ao fornecer dados pessoais e realizar transações financeiras. De acordo com o estudo da idwall, 41,5% dos apostadores abandonaram o cadastro devido à falta de confiança na segurança da navegação no site ou aplicativo. Além disso, 38,9% apontaram que o processo de registro é demorado ou complexo. Esses números reforçam a necessidade de as plataformas oferecerem um equilíbrio entre segurança e usabilidade intuitiva. A combinação de uma navegação segura e um processo simples e rápido é o que pode realmente incentivar a adesão e a confiança dos apostadores nas plataformas de apostas.

O estudo aponta que 56,4% dos apostadores são homens e 43,4% são mulheres, dado significativamente maior do que a média global, onde as mulheres representam entre 20% e 30% dos usuários. Em relação à faixa etária, a maioria dos apostadores têm entre 30 e 39 anos (29,9%), seguida por 40 a 49 anos (27,2%) e 50+ (26,5%).

Comportamento e hábitos de apostas

Os dados do estudo revelam também o comportamento dos apostadores nas plataformas online. Em relação aos gastos, a maioria aposta entre R$10,01 e R$60,00 mensais (43,1%), com apenas 7,3% dos participantes investindo mais de R$300,00 por mês.

Agora, referente à frequência das apostas, 17% dos apostadores jogam diariamente, enquanto 37,6% apostam semanalmente, 12,8% mensalmente e 11,1% quinzenalmente. O estudo também identificou que as apostas esportivas são a modalidade preferida de 63,3% dos entrevistados, seguidas por cassinos online (37,2%) e e-sports (19,9%). Interessante notar que mulheres tendem a preferir cassinos online (50,6%), enquanto homens mostram maior interesse pelas apostas esportivas (76,4%).

A pesquisa ainda revela que, apesar da expansão do setor, a maioria dos apostadores ainda utiliza apenas uma plataforma, mas está sempre em busca de melhores condições, como promoções, odds mais vantajosas e bônus de cashback. Esse comportamento indica que, embora a fidelização seja um desafio, operadoras que investirem em uma experiência de usuário segura e confiável têm mais chances de reter seus clientes no longo prazo.

“O perfil dos apostadores no Brasil reflete tanto o avanço da digitalização quanto os desafios que o setor precisa enfrentar. Enquanto cresce o número de apostadores, também aumentam os riscos de fraudes e ataques virtuais. A experiência do usuário e a segurança precisam caminhar juntas para que o setor se fortaleça de maneira sustentável”, afirma Lincoln Ando, CEO e fundador da idwall.

Fatores decisivos na escolha da plataforma

Ao escolher a plataforma de apostas, os entrevistados priorizam três critérios: facilidade de uso (39,5%), facilidade de aporte e resgate (39,2%) e reputação da plataforma (38,8%). Esses pilares demonstram a preferência dos apostadores por ambientes intuitivos, prezando pelo processo rápido e transparente. Além disso, 62,1% disseram ter indicado as plataformas que utilizam, destacando a experiência pessoal positiva e a possibilidade de bônus como as principais razões para as recomendações.

Embora promoções atrativas também influenciam na escolha, a segurança se mantém como o fator principal. O estudo indicou que 46,2% dos apostadores consideram o histórico sem problemas da plataforma como decisivo, enquanto 36,4% priorizam a sensação de segurança durante as transações.

