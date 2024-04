A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na quinta-feira (11/04) a certificação da 12ª Edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024, na categoria “Empreendedorismo na Escola”. O projeto municipal premiado é o “Novatec (Programa de Orientação Profissional)”, lançado pela Prefeitura e instituições parceiras em 2023 e que prepara os formandos do Ensino Médio da Rede Pública da cidade para o mercado de trabalho.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) foi representado na cerimônia de entrega do prêmio, em São Paulo, pelo ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi. Também estava presente Fabio Gerlach, gerente do Sebrae de Piracicaba, uma das instituições parceiras da Prefeitura no Novatec.

“É gratificante saber que o trabalho realizado pela gestão do prefeito Leitinho e do vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), através do Desenvolvimento Econômico, recebeu sua quarta certificação. Foram duas no ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’ e duas no ‘Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora’, a de hoje pelo Novatec. É trabalhar e inovar sempre para que a cidade e sua população possam usufruir dessas conquistas”, afirmou Brocchi.

O Novatec, cuja edição 2024 teve início em março, tem como objetivo preparar os formandos do último ano do Ensino Médio para o mercado de trabalho. Assim como na primeira “turma”, em 2023, a iniciativa beneficia cerca de 500 alunos em 2024, de seis EEs (Escolas Estaduais) da cidade, com aulas sobre educação financeira, vocação profissional e empreendedorismo. As aulas são gratuitas, e os alunos participantes ainda recebem lanche e transporte escolar.

Pioneiro na região, o Novatec tem apoio da Diretoria Regional de Ensino de Americana, da Secretaria Municipal de Educação e diversas empresas e entidades parceiras, como A Executiva, e já é considerado referência regional para ser adotado em cidades vizinhas.

A ideia principal é que os alunos formados no projeto ingressem no mercado de trabalho com uma bagagem básica com temas relacionados ao empreendedorismo e educação financeira, que atendam às demandas e necessidades das empresas de Nova Odessa e região.

O PRÊMIO

O 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um marco na valorização do empreendedorismo e da inovação no âmbito municipal. A iniciativa conjunta entre o SEBRAE e as prefeituras municipais reconhece e celebra os esforços das gestões locais que têm promovido o desenvolvimento econômico sustentável, fomentando o empreendedorismo e gerando impacto positivo em suas comunidades.

Uma das principais características do prêmio é a diversidade de iniciativas reconhecidas. Projetos que promovem a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a inovação tecnológica e o fortalecimento da economia local têm sido premiados, demonstrando que o empreendedorismo pode ser uma força transformadora em diversas áreas.

Além de reconhecer os esforços das prefeituras, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora também funciona como um espaço de troca de experiências e aprendizado. Os casos de sucesso compartilhados durante o evento inspiram outras gestões a buscarem soluções criativas e eficientes para os desafios enfrentados em seus municípios.