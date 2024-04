Com uma programação diversificada, alusiva ao Dia Mundial da Saúde celebrado no último domingo (7), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana finalizaram nesta sexta-feira (12) um cronograma de atividades gratuitas, realizadas ao longo da semana. Com foco na saúde física e mental, as ações ocorreram na Casa de Maria, Ginásio “JJ Bellani” e no CIEP “Leonel Brizola”, onde foram encerradas.

Ao longo da semana, a programação contou com treino de força e equilíbrio e meditação, ministrados pelas equipes da Unimed e da Secretaria de Esportes de Santa Bárbara, apresentação teatral pela companhia de teatro Treinadores da Alegria, entre outras atividades voltadas à promoção da saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida.

Além da parceria com a Unimed, a Secretaria de Saúde, sob coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), também intensificou nos últimos dias as ações educativas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais setores, por meio de Salas de Espera Ativa, palestras e grupos de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, fortalecendo a divulgação dos serviços disponíveis na rede.