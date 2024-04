A Câmara de Sumaré vota três projetos na 11ª sessão ordinária do ano,

que acontece nesta terça-feira (16). Os vereadores se reúnem no plenário José Maria Matosinho, a partir das 10h, e a população pode acompanhar os trabalhos de forma presencial ou online, através do canal do Legislativo no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A primeira propositura na Ordem do dia é o Projeto de Lei nº 75/2024, de autoria do vereador Alan Leal (PRD). A proposta institui o Dia Municipal dos Animais.

Em seguida, os parlamentares avaliam o PL nº 77/2024, que denomina a praça do Jardim Nova Terra de Manoel Claudino de Vasconcelos. O projeto foi apresentado pelo vereador Andre da Farmácia (MDB).

Ao final, será votado o PL nº 78/2024, do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos). A propositura dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes, conhecido como Ginásio de Cima do Centro Esportivo Vereador José Pereira, em Sumaré, que passa a se chamar Ginásio Professor José Henrique de Oliveira.

