Americana atinge 800 mil m² de asfalto novo em 3 anos

Americana alcançou neste mês a marca de 800.005 metros quadrados

de asfalto novo aplicado nas ruas e avenidas do município desde janeiro de 2021. O número considera 731.835 m² de recapeamento e 68.170 m² de pavimentação. Para isso, foram investidos R$ 65.725.037,19. Além dos serviços contabilizados neste balanço, está em andamento o recapeamento asfáltico de mais 20 vias.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), recapeou 128 vias, totalizando o investimento de R$ 54.558.248,58 através de dez contratos, que incluem recursos próprios, convênios e programas com o Governo do Estado de São Paulo e o Governo Federal, este por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

“Atingimos uma marca considerável de recapeamento e pavimentação. Tudo isso se deve à economia que realizamos no caixa da Prefeitura e aos recursos destinados por deputados parceiros de Americana, governos estadual e federal. Não vamos parar por aqui, até porque temos contratos em andamento e um dos maiores investimentos em infraestrutura que está em processo de licitação”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

“Sabemos que temos muito a fazer, mas estamos trabalhando para cada vez mais melhorar a malha viária de nossa cidade. A nossa gestão não para de buscar recursos e vai terminar o ano com mais de 200 vias revitalizadas ou em processo de recapeamento. Essa, com certeza, é uma marca histórica”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Ainda foram pavimentadas 28 ruas e avenidas com investimento de R$ 11.166.788,61, por meio de 11 contratos, também com recursos próprios, convênios e programas, que contemplaram os bairros Asta 1 e 4, Jardim dos Lírios, Recanto Azul, Chácara Lucília, Vila Bertini, Cordenonsi, Praia Azul, Jardim Paulistano, Nova Carioba, São Roque e Parque Gramado. Estão em processo de finalização mais três vias do Vale do Rio Branco e uma da Vila Israel.

“Para cada recurso conquistado, estamos realizando as obras através do levantamento realizado pelo Setor de Asfalto da Prefeitura. Esse cronograma inclui as vias prioritárias e mais desgastadas. Recuperamos vias que tinham mais de 40 anos e nunca haviam sido recapeadas. Seguiremos assim, buscando atender todas as regiões da nossa cidade”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana ainda investirá R$ 38.206.235,11 para o recapeamento de 78 ruas e avenidas e a pavimentação de nove vias no Bosque dos Ipês/Residencial Tancredi, através de recursos do governo estadual e contrapartida do município. O trâmite para execução do investimento está em fase de licitação.

