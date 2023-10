Nobel de Medicina vai para 2 pesquisadores da vacina mRNA

da DWBrasil- A pesquisadora húngara Katalin Kariko e seu colega americano Drew Weissman são os vencedores da edição 2023 do Prêmio Nobel por seu trabalho no desenvolvimento de vacinas mRNA contra a covid-19. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (02/10) pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo.

A tecnologia mRNA abriu o caminho para o desenvolvimento das vacinas produzidas pela BionNTech/Pfizer e pela Moderna, e é promissora para a criação de vacinas contra outras doenças.

Por isso, Kariko e Weissman foram premiados, de acordo com o Comitê do Prêmio, “por suas descobertas sobre as mudanças nas nucleobases que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a covid-19”.

Por meio de seus “resultados inovadores”, os dois pesquisadores “contribuíram para o ritmo sem precedentes do desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana nos tempos modernos”, argumentou o Comitê.

