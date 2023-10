Palmeiras toma virada do Braga (1-2) pelo Brasileirão

Com um time totalmente reserva e repleto de garotos, o Palmeiras perdeu de virada para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo (1/10) jogando fora de casa.

Leia + Sobre todos os Esportes

Com a vitória no Nabi Abi Chedid, o Red Bul assumiu a vice-liderança, com 45 pontos, enquanto o time de Abel Ferreira – que descansou os titulares em virtude das semifinais da Libertadores, na próxima quinta-feira, contra o Boca Juniors – caiu para a quarta colocação, com 44.

O Palmeiras abriu o placar com Endrick e colocou duas bolas na trave no primeiro tempo, com Luis Guilherme e Breno Lopes. Na etapa final, Eduardo Sasha, de pênalti, empatou, e Eric Ramires, já perto dos acréscimos, virou a partida, fazendo a festa da torcida do Massa Bruta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP