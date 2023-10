Nos pênaltis, Bruxela bate S Roque e é campeão do Gigantão 2023

Com grande festa das duas torcidas, o Bruxela venceu o São Roque nos pênaltis,

por 4 a 2, após o empate por 0 a 0 no tempo normal, e conquistou o título de campeão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão 2023. A partida aconteceu na tarde deste sábado (7), no Estádio Décio Vitta

O time do bairro São Jerônimo alcançou a taça de forma invicta, com seis vitórias e dois empates em oito partidas. Também vencedor do campeonato amador do município em 2021, o Bruxela balançou as redes adversárias em 21 oportunidades e tomou apenas cinco gols.

O São Roque terminou como vice-campeão também sem derrotas no tempo normal, com as mesmas seis vitórias e dois empates, apesar de ter sido superado na decisão por pênaltis. Foram 15 gols marcados e dois sofridos.

A final do Gigantão ainda incentivou a solidariedade, com os torcedores contribuindo com alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social do município.

“Essa bela festa na final coroa a ótima organização do Gigantão. Quero parabenizar a Secretaria de Esportes pela organização e a todos envolvidos, atletas, dirigentes e torcedores, que promoveram uma disputa leal e decidida dentro de campo. Estou extremamente feliz por essa grande festa esportiva”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

Ele também ressaltou a boa presença de público na competição. “Esse foi o Gigantão da família, que compareceu em todos os jogos, lotando os campos pelos bairros e, principalmente, os jogos noturnos no Centro Cívico, que foi a grande novidade neste ano e aprovada pelos esportistas”, completou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do investimento no esporte. “O Gigantão vem para coroar esse ótimo trabalho que a Secretaria de Esportes está realizando, seja com eventos e também com a recuperação dos espaços esportivos. Nossa gestão seguirá investindo e trabalhando na área esportiva, proporcionando lazer para todas as idades”.

“Quero agradecer ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi por todo respaldo e confiança na realização do Gigantão. Agradeço a minha equipe, que não mediu esforços e se dedicou para a realização do campeonato, onde não tivemos qualquer ocorrência negativa. Essa união de forças fez a diferença para que realizássemos o Gigantão e o Gigantinho. Seguiremos trabalhando por mais eventos esportivos em prol do americanense”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Na premiação individual, Schumacher, do São Roque, levou o troféu de goleiro menos vazado do Gigantão, sofrendo apenas dois gols. A artilharia ficou dividida entre Diego Macedo (River Plate) e Felipinho (Bruxela), que anotaram seis gols cada.

O Gigantão 2023 reuniu 20 equipes, totalizando 55 jogos, com 146 gols marcados. Foram mais de mil pessoas envolvidas, entre organização, atletas (470), comissão técnica e dirigentes.

