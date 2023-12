“Nosso Centro”: Prefeitura avança com a revitalização do Calçadão

A Prefeitura de Americana intensificou os trabalhos de revitalização do Calçadão e da área central. Nesta quarta-feira (6), teve início a instalação de vasos e flores do novo paisagismo.

A ação é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Meio Ambiente, Comunicação e Tecnologia da Informação, estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal e ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

“O trabalho em conjunto tem favorecido as melhorias no Calçadão, garantindo agilidade na execução dos serviços, deixando o local mais atrativo para receber a população”, afirma o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A ação inclui a revitalização de todo o calçamento, pintura geral (bancos, postes e canteiro central), reforma geral do marco zero, instalação de novos mobiliários urbanos (bicicletário, lixeiras e bancos) e bebedouros. Também foram instalados postes de iluminação de LED na Praça Basílio Rangel e no letreiro turístico, além da construção de um novo ponto de táxi, com cinco vagas, na Avenida Doutor Antônio Lobo.

“A gestão do prefeito Chico e Odir está atendendo uma reivindicação antiga da cidade e está investindo nesta importante região econômica e histórica de Americana. Estamos trazendo melhorias visuais para o Calçadão e para o conforto para a população, como bancos, bebedouros, e novo paisagismo”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A Secretaria de Meio Ambiente revitalizará todo o paisagismo do Calçadão, realizando a adubação e o plantio de mudas apropriadas para o local. “Este conjunto de ações vai melhorar nossa área central para que os comerciantes, trabalhadores e consumidores possam se beneficiar do novo Calçadão, que será revitalizado, terá mais vida e ficará mais alegre com o paisagismo”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O nome “Nosso Centro” foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, que fará a comunicação visual do Calçadão como parte do projeto de revitalização. A iniciativa ainda conta com apoio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e GAMA (Guarda Municipal de Americana).

