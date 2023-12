Zeca Pagodinho está pronto para protagonizar um marco notável em sua carreira.

Um dos maiores nomes da história do samba comemora 40 anos de sucesso ininterruptos e 65 anos de vida, com a realização de uma turnê especial e a gravação de um DVD, ao vivo, em 2024.

Ao longo de quatro décadas, o artista consolidou seu lugar como uma figura emblemática na música brasileira, conquistando corações com sua voz única e talento inigualável. Para celebrar essa impressionante trajetória, o embaixador de Xerém acaba de anunciar uma série de megashows pelo país, que promete atrair fãs de todas as idades. Esta é mais uma realização com assinatura da Opus Entretenimento e Lado B Produções.

A turnê especial de Zeca Pagodinho 40 Anos levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos atemporais. Com apresentações em diversas cidades, o artista destacará clássicos inesquecíveis de seu repertório, que compõem a riqueza do samba brasileiro.

O pontapé inicial da turnê será marcado pela gravação de um DVD histórico, no Rio de Janeiro, a cidade que testemunhou a ascensão de Zeca Pagodinho. O show, agendado para a data de seu aniversário, 4 de fevereiro, no estádio do Engenhão, será uma noite épica, imortalizando quatro décadas de paixão, ritmo e autenticidade .

Artistas renomados, incluindo Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira e Marcelo D2, entre outras surpresas, se unirão a Zeca Pagodinho no palco, prometendo momentos mágicos e colaborações únicas, ampliando a celebração para além das fronteiras do samba.

A turnê consiste nas seguintes datas:

04/02 – Rio de Janeiro/RJ – Estádio Nilton Santos – Engenhão (gravação de DVD)

22/06 – São Paulo/SP

13/07 – Florianópolis/SC

27/07 – Campinas/SP

24/08 – Curitiba/PR

31/08 – Porto Alegre/RS

14/09 – Brasília/DF

05/10 – Salvador/BA

30/11 – Recife/PE

06/12 a 09/12 – Navio Zeca Pagodinho – 40 Anos

Os ingressos para a apresentação na Cidade Maravilhosa já estão à venda , pelo site ticket360.com e pontos autorizados. Mais informações sobre todas as datas serão reveladas em breve em http://www.zecapagodinho40anos.com.br.

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde criança, circulava entre sambistas de sua geração e das anteriores, até ter o talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 1980.

O sucesso foi rápido, e em poucos anos, já era detentor de diversos prêmios, inclusive 4 Grammys Latinos. No ano de 2021, foi eleito, pela Revista Veja, um dos 30 cariocas que mudaram a história da cidade, nas últimas três décadas.

Zeca, que já gravou 24 álbuns de carreira e tem mais de 12 milhões de cópias vendidas, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo reconhecido pelo público e pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil.

Além disso, o cantor, que está vivendo um ano intenso desde fevereiro, quando foi homenageado, sendo enredo da Acadêmicos do Grande Rio, escolheu 2023 para consolidar seu trabalho no exterior.

No final de maio, ele embarcou para uma turnê pelos Estados Unidos e, em outubro, tocou em vários países da Europa como Portugal, Inglaterra, Espanha e Suíça.

Essa tour especial e a gravação do DVD marcam não apenas um aniversário, mas um testemunho do legado duradouro de Zeca Pagodinho na música brasileira. Sua contribuição para o samba transcende gerações e esta celebração promete ser um capítulo inesquecível na história da música brasileira.