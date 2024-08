Nova ameaça cibernética tem como alvo diplomatas

Uma nova ameaça hacker que visa diplomatas do Azerbaijão e de Israel, foi identificada por especialistas da NSFOCUS, referência global em serviços contra ataques cibernéticos. O grupo responsável, apelidado de Actor240524, emprega técnicas sofisticadas para acessar e modificar dados, ocultando suas atividades para evitar o rastreamento.

Os ataques começam com e-mails de phishing que contêm documentos do Microsoft Word com vírus de macros maliciosas. Uma vez ativadas, elas instalam um intermediário chamado ABCloader (“MicrosoftWordUpdater.log”), que baixa outra ameaça, o malware ABCsync (“synchronize.dll”), que estabelece comunicação com um servidor remoto para receber instruções e executar comandos.

O ABCsync possui capacidades como a execução de shell remoto e extração de informações do sistema, usando criptografia para esconder detalhes críticos e empregando medidas anti-sandbox e anti-análise para evitar detecção. Além disso, ele realiza verificações para determinar se está sendo depurado ou executado em ambientes protegidos, como máquinas virtuais.

O Actor240524 evita operações em sistemas com menos de 200 processos ativos, como medida para passar despercebido. Além disso, o ABCloader é capaz de implementar outros carregadores persistentes no sistema.

A campanha contra o Azerbaijão e Israel sugere um interesse em interferir nas relações cooperativas entre estes aliados com estreitos laços econômicos e políticos. Segundo Raphael Tedesco, gerente de novos negócios da NSFOCUS, “é importante monitorar e analisar com detalhes o modelo de operação do Actor, pois à medida que eles obtêm sucesso contra Israel, um dos países que mais possui soluções para defesa cibernética, o grupo ganha ainda mais força para endereçar ataques para outros países, inclusive na América Latina”.

Sobre a NSFOCUS e ameaças

Fundada em 2000, a NSFOCUS é reconhecida como uma das líderes do mercado mundial em soluções de rede e segurança cibernética. Hoje, opera globalmente com mais de 5.000 funcionários em duas sedes em Pequim e uma em Milpitas, na Califórnia, além de 40 escritórios espalhados pelo mundo. Iniciou suas operações na América Latina em 2016 pelo Brasil e, desde então, já expandiu os negócios para o Chile, Peru, Colômbia, Argentina, Equador e México. Dentre os mais de 9 mil clientes, seis dos 10 líderes globais de telecomunicações, e quatro das cinco maiores instituições financeiras do mundo, são protegidas pela empresa.