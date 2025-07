Nova área de lazer entregue no Jardim das Orquídeas

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou neste sábado (19) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Elias Crispim Marçal”, no Jardim das Orquídeas. O espaço, revitalizado pela Prefeitura, está localizado entre as ruas João Gilberto Franchi, Saturnino Rodrigues e Hermano Parazi, e já está à disposição da população.

A cerimônia de entrega foi marcada por um clima de confraternização, com a presença de moradores da região e da família de Elias e um jogo inaugural no novo campo de grama sintética, do qual o prefeito Rafael Piovezan também participou, assim como o time Grêmio Orquídeas, campeão da primeira divisão do Campeonato Amador de Futebol do município.



A nova área conta com campo society, iluminação em LED, novas calçadas, playground, academia ao ar livre e melhorias na estrutura já existente. O objetivo é proporcionar mais lazer, esporte e bem-estar aos moradores, em um ambiente seguro e acessível.

“Entregar esse espaço transformado é garantir mais bem-estar às famílias, mais oportunidades de convívio e mais qualidade de vida. Nosso compromisso é seguir cuidando de cada região da cidade com ações que fazem a diferença no dia a dia das pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

“Sempre tivemos a certeza, durante nosso mandato, que espaços como esse são fundamentais para a saúde da população, mas também para permitir que crianças tenham qualidade de vida, um espaço seguro de lazer”, completou.

