Changan, mais uma chinesa- O setor automotivo brasileiro entra hoje em uma de suas fases mais transformadoras desde a chegada das primeiras montadoras globais ao país.

A CAOA, maior conglomerado automotivo brasileiro e único grupo 100% nacional com capacidade comprovada de industrialização em larga escala, anuncia uma aliança estratégica histórica com a Changan Corporation, uma das gigantes mundiais da mobilidade inteligente. É o nascimento da CAOA Changan, uma força industrial, tecnológica e comercial que inaugura no Brasil um novo patamar de inovação, eletrificação e experiência automotiva.

A CAOA Changan chega com um projeto estruturado, de longo prazo, sustentado por investimento significativo, visão industrial sólida e uma convergência única entre o know-how brasileiro da CAOA, a liderança global chinesa da Changan e uma estratégia compartilhada para o futuro da mobilidade.

Essa união nasce com objetivos claros e complementares, que começam pela liderança de um novo ciclo de reindustrialização no país, apoiado por tecnologia de ponta.

A CAOA utiliza ainda de seu ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões, anunciado ao final do ano de 2023, para manter seu constante processo de modernização e crescimento estruturado no polo industrial de Anápolis (GO). A planta será preparada para operar nos padrões mais avançados da indústria global: manufatura 4.0, linhas flexíveis, células produtivas inteligentes, rastreabilidade digital e processos de baixa emissão de carbono.

O plano prevê ainda a criação de linhas dedicadas de veículos, a produção local de componentes estratégicos e o fortalecimento da cadeia de fornecedores brasileiros, pilares essenciais para a competitividade na era da nova mobilidade, lembrando que a Changan possui um portifólio aberto a todas as matrizes energéticas, permitindo a otimizar a escolha de tecnologias para o mercado brasileiro.

Essa base industrial robusta permitirá a chegada ao Brasil de produtos de última geração, de maneira inédita nos últimos 5 anos, estrutura que nenhuma das montadoras recém-lançadas no mercado nacional obteve. A CAOA Changan atuará com um portfólio amplo, que vai de SUVs e crossovers eletrificados de alta eficiência à linha AVATR, marca premium desenvolvida por Changan e Huawei, referência internacional em luxo elétrico, inteligência artificial e experiência digital, que será a primeira a desembarcar no País.

É com esse conjunto de tecnologias e plataformas que a empresa pretende redefinir o segmento superpremium, oferecendo ao consumidor brasileiro veículos verdadeiramente globais, criados para disputar espaço com os principais players do mundo.

Mas o projeto vai além da produção e da oferta de veículos. A CAOA Changan nasce com a ambição de construir um ecossistema completo de mobilidade sustentável no Brasil. Isso inclui programas de economia circular, utilização intensiva de energias renováveis e um plano consistente de redução da pegada de carbono na cadeia produtiva. O escopo também contempla a integração entre veículos, nuvem, robótica e sistemas urbanos inteligentes, abrindo caminho para plataformas conectadas e soluções de mobilidade totalmente novas no país.

Essa ambição encontra sustentação nas sinergias culturais e tecnológicas que dão origem à nova empresa sino-brasileira. A CAOA Changan não é um simples acordo de distribuição ou uma operação comercial tradicional. Ela surge como uma aliança estratégica profunda, construída sobre complementaridades reais e uma visão comum para o futuro da mobilidade. É a união de duas forças industriais que, embora distantes geograficamente, compartilham valores e competências que se reforçam mutuamente.

De um lado, a CAOA aporta um DNA que se tornou referência no setor: execução rápida, compreensão refinada do consumidor brasileiro, domínio industrial e uma cultura empresarial marcada por protagonismo, ousadia e capacidade incomum de transformar projetos em realidade. Com quase cinco décadas de história, o grupo construiu, introduziu e expandiu marcas de sucesso no país, sempre com ritmo acelerado e um senso de oportunidade singular.

Do outro lado está a Changan, um dos grupos mais avançados da China em tecnologia automotiva. Com desenvolvimento proprietário de tecnologias-chave, domínio de arquiteturas eletrificadas premium, liderança em aplicações automotivas de IA e uma impressionante estrutura global de P&D, a Changan não apenas acompanha as tendências globais, ela as define. Sua escala, sua capacidade de investimento e sua velocidade de engenharia criam uma base altamente competitiva para qualquer mercado em que atua.

A convergência desses dois DNAs, o pragmatismo industrial brasileiro e a engenharia de ponta chinesa, forma uma combinação rara. É uma parceria em que tecnologia, velocidade, criatividade e escala se encontram para desenvolver produtos e experiências capazes de competir, e superar, os maiores players da nova mobilidade global. Mais do que complementar, essa união é transformadora. Ela cria um ambiente inédito no Brasil, um ecossistema de inovação real, integrado e preparado para liderar a nova era da eletrificação, da conectividade e da inteligência veicular.

“A CAOA Changan marca o início de um novo capítulo para o setor automotivo brasileiro. Um capítulo em que inovação, escala e competitividade se unem, abrindo espaço para uma era em que o país não apenas acompanha o futuro — mas participa da sua construção “, explica o presidente da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho.

A Changan produz anualmente mais de 2,3 milhões de veículos, possui centros de pesquisa na China, Japão, Reino Unido e Estados Unidos e conta com mais de 20.000 engenheiros dedicados exclusivamente à inovação.

É também uma das pioneiras no desenvolvimento de plataformas elétricas premium, combinando desempenho, segurança e tecnologia em níveis globais.

A CAOA, o maior conglomerado automotivos brasileiro, com cerca de 12.000 colaboradores e mais de 3 milhões de veículos vendidos, e a Changan, uma das maiores e mais tradicionais montadoras da China, anunciam o lançamento de uma aliança estratégica para trazer ao mercado brasileiro uma nova marca: CAOA Changan.

Um Breve Histórico da CAOA e da Changan

A história da CAOA no Brasil começou em 1979, quando o cirurgião Carlos Alberto de Oliveira Andrade (CAOA) adquiriu uma revenda Ford em Campina Grande, Paraíba. Desde então, a empresa expandiu sua atuação, tornando-se representante de marcas internacionais como Renault, Subaru e Hyundai. Em 2007, inaugurou sua fábrica em Anápolis (GO) e, em 2017, consolidou sua posição também como grande fabricante com a assinatura do acordo tecnológico formando a CAOA Chery.

