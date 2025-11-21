Gratuita e online: 10ª Mostra de Cinema Chinês leva nove filmes inéditos para todo o Brasil

Leia + sobre Famosos, artes e música

A 10ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo amplia seu alcance com uma etapa online, que exibirá nove filmes entre os dias 13 e 30 de novembro. As produções estarão disponíveis simultaneamente na iQIYI, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, e na Spcine Play, o primeiro serviço público de streaming do Brasil. Com o tema “Uma janela para a China“, a mostra é realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, em parceria com o Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Spcine e o Museu da Imagem e do Som (MIS). A programação convida o público a mergulhar em diferentes perspectivas da sociedade chinesa, reafirmando a cooperação cultural entre Brasil e China e transformando o cinema em um espaço de preservação da memória e da cultura.

Com curadoria de Lilith Li e Wang Xiangyi, serão contemplados filmes chineses produzidos nos últimos três anos. Todos os filmes da 10ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo são exibidos com áudio em mandarim e legendas em português. Realizada desde 2015, a Mostra já apresentou 103 obras chinesas para o público brasileiro até o ano passado de forma gratuita.

Em edição comemorativa, o ano de 2025 marca o plano para os próximos “50 anos Dourados” das relações bilaterais entre Brasil e China. Como expressão viva do intercâmbio cultural sino-brasileiro, um elo essencial na relação entre as nações, o evento busca apresentar ao Brasil o melhor da produção cinematográfica chinesa e atrair o público brasileiro para apreciar a sétima arte. Por meio do cinema, o festival aprofunda o entendimento dos brasileiros sobre a cultura chinesa e promove o aprendizado mútuo entre civilizações. Assim, o evento se consolidou como uma das manifestações culturais mais influentes da cidade na promoção da cultura chinesa.

O professor Luís Antonio Paulino, diretor-geral do Instituto Confúcio na Unesp, destaca os 10 anos de mostra exaltando a longa cooperação dos países. “Chegar à 10ª edição da Mostra de Cinema Chinês é motivo de enorme alegria e orgulho para o Instituto Confúcio na Unesp. Ao longo desses anos, vimos o projeto crescer, conquistar o público de São Paulo e se consolidar como um verdadeiro elo cultural entre Brasil e China”, diz. Com um diálogo cultural dinâmico, os dois países têm melhor perspectiva histórica para intensificar as interações humanas, superar barreiras culturais, aprofundar o conhecimento mútuo e abrir novas frentes de cooperação. “O cinema é uma linguagem universal, que nos permite compreender melhor a história, os valores e as transformações de uma sociedade. Que esta edição seja, mais uma vez, um espaço de descobertas, encontros e diálogos, e que o público possa se encantar mais uma vez com a riqueza da produção cinematográfica chinesa contemporânea”, conclui o diretor.

Sobre a curadoria

Com o tema “Uma janela para a China”, a 10ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo convida o público a se aprofundar na sociedade do país asiático. O curador chinês Wang Xiangyi destaca que entre os filmes de realismo social selecionados, “O monte invisível” retrata, com autenticidade documental, a conquista do Everest por um alpinista cego; já “Impacto” grava em movimento dinâmico as intensas lutas de um time de rúgbi marginalizado; “Trending Topic” expõe a linha tênue entre verdade e ficção na era das tendências virais e “Deixe o barco partir” reflete as rupturas geracionais em meio à urbanização por meio das águas ondulantes de Jiangnan. “Juntas, essas obras constroem um prisma da China contemporânea por meio de linguagens cinematográficas distintas”, diz.

Sobre as narrativas que abordam questões do feminino e da família, a curadora chinesa Lilith Li, produtora cultural e fundadora da Miaobai Culture, explica que “A Estrada de Li Hong” acompanha o despertar de uma mulher comum diante da repressão, enquanto “O amor de Mu Mu” transforma gestos silenciosos da linguagem de sinais na poesia de uma família surda; “O meu pequeno eu” reflete as complexidades da vida adulta pelo olhar de uma criança e “Eu e minha mãe adolescente” utiliza o deslocamento temporal para aproximar gerações com um humor rebelde. “Essas histórias traçam, por meio de retratos íntimos, o espectro das experiências pessoais”, argumenta.

A inovação de gênero se destaca em algumas obras. Em “Leopardo das neves”, por exemplo, as paisagens do planalto tibetano condensam a coexistência sagrada entre caçador e fera.

Confira os filmes disponíveis na plataforma Spcine Play – 13 a 30 de novembro

Leopardo das neves | 雪豹

China, 2023, Drama, 92 min, Livre

Direção: Pema Tseden

A Estrada de Li Hong | 出走的决心

China, 2024, Romance/Drama, 110 min, 12 anos

Direção: Yin Lichuan

Deixe o barco partir | 乘船而去

China, 2023, Drama, 100 min, Livre

Direção: Chen Xiaoyu

Eu e minha mãe adolescente | 我才不要和你做朋友呢

China, 2024, Comédia romântica, 98 min, 12 anos

Direção: He Nian

O monte invisível | 看不见的顶峰

China, 2023, Documentário, 125 min, Livre

Direção: Lixin Fan

O meu pequeno eu | 小小的我

China, 2024, Drama, 105 min, Livre

Direção: Yang Lina

Confira os filmes disponíveis na plataforma chinesa iQIYI – 13 a 30 de novembro

O amor de Mu Mu | 不说话的爱

China, 2025, Drama, 135 min, 12 anos

Direção: Sha Mo

Trending Topic | 热搜

China, 2023, Suspense, 95 min, 16 anos

Direção: Xin Yukun

Impacto | 冲·撞

China, 2025, Comédia/Ação, 140 min, 12 anos

Direção: Jiachen Jiang

SERVIÇO

10ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo 2025

Tema: “Uma janela para a China”

Curadores: Lilith Li e Wang Xiangyi

*Todos os filmes serão exibidos em mandarim e legendados em português.

Mostra Online

SP Cine Play e iQIYI: De: 13 a 30 de novembro

Formato: Online. Abertura: 13 de novembro.

É necessária inscrição para receber, via e-email, os links de acesso da programação.

Link para acesso à inscrição, trailers e mais informações: https://mostracinema.institutoconfucio.com.br/

Sobre a Mostra

Desde 2015, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo por meio do Spcine e do CCSP, o Instituto Confúcio na Unesp realiza anualmente a Mostra de Cinema Chinês. Os objetivos são divulgar a cultura chinesa, compartilhar histórias e vozes, aprofundar a compreensão e a amizade e consolidar um evento cultural chinês no Brasil.

Sobre os curadores

Lilith Li – Curadora e fundadora da Miaobai Culture. Com ampla experiência em gestão de grandes projetos de intercâmbio cultural e comercial internacionais, trabalhou na Associação de Amizade Cultural Austrália-China, na mídia de ciência e tecnologia Pingwest e 36Kr. Atuou como assistente do Presidente Executivo do Gold Aries Award no Macau International Film Festival de 2016, como curadora da Semana de Cultura de Sydney na Austrália (2017-2019) e como curadora da 7ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. Fundou uma empresa de projetos culturais e lidera uma equipe dedicada a projetos de intercâmbio cultural internacional.

Wang Xiangyi – É graduado pela Academia de Cinema de Pequim e pela Universidade de Southampton – Reino Unido. Atualmente é Coordenador de Seleção do Tiantan Award no Beijing International Film Festival.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP