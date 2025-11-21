    Concurso que revelou Gisele Bündchen elege vitoriosos na segunda-feira (24), conheça finalistas

Concurso que revelou Gisele Bündchen elegerá vitoriosos na segunda-feira (24), conheça finalistas

Programação do The Look of The Year também tem talk das finalistas com Isabeli Fontana, revelada na edição de 1996

Mundialmente reconhecido desde os anos 90, ao revelar supermodelos brasileiras como Gisele Bündchen, Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros e Isabeli Fontana, o The Look of The Year anuncia os finalistas eleitos na edição de 2025. O concurso de modelos realizará final na segunda-feira, 24 de novembro, onde elegerá os vitoriosos do ano.

Gisele Bundchen_The Look of The Year acervo_credito Paulo Guerra

Na programação, a top model Isabeli Fontana protagonizará encontro de gerações na véspera da final, durante encontro com as finalistas de 2025, em talk intimista, em que revisitará trajetória que percorreu após ser revelada pelo mesmo concurso, em edição realizada em 1996, quando tinha 13 anos de idade.

A programação reúne ainda castings dos finalistas com agências internacionais, além de evento para convidados, com o aguardado desfile dos finalistas e anúncio dos eleitos pelo voto do júri, composto por profissionais do setor.

Relançado em 2013 sob a tutela da JOY Management, agência que revelou tops como Lais Ribeiro, o The Look of The Year é dirigido pelos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca.

O The Look of The Year democratiza oportunidades no mercado de modelos, busca representar a beleza diversa, não estipula medidas corporais e nem limites de idade máxima como pré-requisitos, além de contar com inscrições totalmente gratuitas.

Conheça as finalistas:

