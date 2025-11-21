Pesquisas internacionais apontam que o interesse masculino por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou de forma consistente na última década. De acordo com a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a procura de homens por esse tipo de tratamento cresceu mais de 20% nos últimos cinco anos, com destaque para toxina botulínica, preenchedores e, em especial, bioestimuladores de colágeno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O levantamento mostra que homens heterossexuais passaram a representar uma fatia cada vez mais relevante desse público, atraídos por intervenções de efeito gradual, aspecto natural e recuperação rápida.

Estudos científicos recentes corroboram essa mudança. Publicações internacionais em dermatologia indicam que fatores como maior exposição à própria imagem em videochamadas, presença constante nas redes sociais e a preocupação com um envelhecimento mais saudável têm levado um número crescente de homens a procurar intervenções estéticas minimamente invasivas. A maior parte busca melhorias discretas, como suavizar olheiras, reduzir sinais de cansaço e recuperar a firmeza da pele sem alterar o formato do rosto.

Juntas, essas evidências mostram que o autocuidado passou a fazer parte, de forma estável, da rotina do homem contemporâneo.

Nas clínicas brasileiras, esse perfil já aparece de forma nítida. O Dr. Roberto Chacur (CRM-SP 124125), speaker da Harmonize Gold, observa que os bioestimuladores de colágeno se tornaram um dos procedimentos mais procurados por homens nos últimos anos, tanto para o rosto quanto para o corpo. Segundo ele, esse público quer melhorar a aparência sem chamar atenção para o fato de ter feito um tratamento.

Por isso, os bioestimuladores se destacam entre esses pacientes, já que ajudam a recuperar firmeza, definir contornos e rejuvenescer a pele sem deixar marcas evidentes de intervenção. Na prática, devolvem qualidade e estrutura mantendo os traços originais.

O interesse não se restringe ao rosto. Levantamentos do próprio mercado estético indicam que áreas como abdômen, peitoral, braços e região lombar têm recebido um número crescente de aplicações de bioestimuladores, sobretudo entre homens que desejam complementar os resultados da academia ou tratar focos de flacidez. Protocolos corporais que estimulam a produção de colágeno, combinados a técnicas de contorno, ganharam espaço por oferecerem melhora gradual da textura e do tônus da pele, com um acabamento visual discreto, algo considerado decisivo por esse perfil de paciente.

Diante desse cenário, o Dia Internacional do Homem, celebrado em 19 de novembro, passa a evidenciar uma transformação clara no modo como os homens se relacionam com a própria imagem.

Os procedimentos estéticos deixaram de ser vistos

como algo restrito ao público feminino e passaram a fazer parte da rotina masculina de cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Homens heterossexuais não apenas aderiram a esse movimento, como já compõem uma parcela relevante da demanda por estética avançada. A expectativa de especialistas é que essa participação aumente ainda mais nos próximos anos, acompanhando a consolidação de tratamentos como os bioestimuladores de colágeno de última geração.

Leia + sobre moda e casa