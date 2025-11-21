A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente cumpra pena em prisão domiciliar humanitária, alegando que seu estado de saúde é incompatível com o sistema prisional.

Bolsonaro condenado

Condenado a 27 anos por tentativa de golpe, Bolsonaro sofre de comorbidades e sequelas que, segundo os advogados, oferecem risco à sua vida caso seja levado à Papuda. A solicitação inclui monitoramento eletrônico e autorização para deslocamentos médicos.

