A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente cumpra pena em prisão domiciliar humanitária, alegando que seu estado de saúde é incompatível com o sistema prisional.
Bolsonaro condenado
Condenado a 27 anos por tentativa de golpe, Bolsonaro sofre de comorbidades e sequelas que, segundo os advogados, oferecem risco à sua vida caso seja levado à Papuda. A solicitação inclui monitoramento eletrônico e autorização para deslocamentos médicos.
ESF Jaguari realiza ação do Novembro Azul no Condomínio Vida Longa
A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jaguari, em Americana, promoveu nesta terça-feira (18) uma ação especial em referência ao Novembro Azul no Condomínio Vida Longa, levando orientações e cuidados de saúde aos moradores. A iniciativa reforçou a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e ampliou a abordagem para outros temas essenciais, como hipertensão, diabetes e saúde bucal.
O encontro contou com a participação da médica de família Dra. Karina Welsk, do enfermeiro Elinelson José de Matos, da dentista Dra. Kelly Cristina Nunes e dos agentes comunitários de saúde Marielle Cristina Patarello e Ednei Roberto Dias.
Durante a atividade, o enfermeiro Elinelson concentrou a fala na prevenção do câncer de próstata e na necessidade de manter exames de rotina em dia, enquanto Dra. Karina orientou os moradores sobre hipertensão e diabetes, destacando a importância do acompanhamento regular e de hábitos de vida saudáveis. Já a dentista Kelly ofereceu instruções sobre higiene bucal e cuidados com prótese dentária, além de distribuir escovas de dente aos participantes.
Karina ressaltou que iniciativas como essa contribuem para ampliar a consciência sobre doenças que podem ser controladas com acompanhamento adequado. “Quando falamos sobre hipertensão, diabetes ou câncer de próstata, estamos reforçando que o diagnóstico precoce salva vidas. A presença da equipe no território facilita o acesso e torna o cuidado mais humano e contínuo”, destacou a médica de família.
A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou a relevância dessas ações que aproximam a população das equipes de saúde. “A prevenção é o caminho mais eficaz para garantir qualidade de vida. Quando levamos informação, acolhimento e cuidado até as comunidades, fortalecemos o vínculo e incentivamos que cada pessoa seja protagonista da própria saúde”, afirmou.
A ação reforça o compromisso da ESF Jaguari em promover educação em saúde e ampliar o alcance das orientações preventivas ao longo do Novembro Azul e durante todo o ano.
