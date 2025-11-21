Prefeitura conclui etapa de manejo e controle de leucenas na Av. Bandeirantes

Prefeitura conclui primeira etapa de manejo e controle de leucenas na Avenida Bandeirantes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, concluiu nesta quinta-feira (20) a primeira etapa da ação de manejo e controle de leucenas, espécies arbóreas invasoras, às margens da Avenida Bandeirantes. As fases seguintes serão executadas nos próximos dias, com foco na preservação do equilíbrio ecológico e na proteção da biodiversidade local.

A leucena é uma planta exótica que, por meio de um processo de alelopatia, inibe o desenvolvimento de espécies nativas no entorno.

A supressão ocorrerá na bacia hidrográfica do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, e no Córrego Santa Angélica, próximo ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano. O projeto prevê o manejo das espécies invasoras e o plantio de espécies nativas da flora regional, com diversidade superior a 80 tipos arbóreos de proteção ciliar.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou o impacto da iniciativa. “A medida é necessária e importante para garantir a preservação da flora nativa, tendo em vista que as plantas invasoras acabam prejudicando o crescimento de outras árvores. As áreas serão preparadas para receber espécies arbóreas adequadas ao espaço e que promovam a biodiversidade da flora nativa”, afirmou.

O manejo atende às diretrizes do Plano Municipal de Conservação dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado, ao projeto de recomposição ambiental do Ribeirão Quilombo do Consórcio PCJ e ao eixo de trabalho do projeto Reconecta, da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, explicou o desenvolvimento das etapas. “O trabalho será desenvolvido em etapas neste trecho da Avenida Bandeirantes, próximo ao viaduto João Romano e condomínio Guaicurus. O crescimento das leucenas é muito rápido e as plantas tomam conta dos espaços, causando o sufocamento das outras árvores devido à alteração química que produz, provocando o desequilíbrio ecológico, que afeta a flora e fauna”, disse.

As ações incluem a limpeza das áreas, o encaminhamento adequado dos resíduos vegetais e a implantação de projetos de reflorestamento conduzidos pela Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos.

O diretor da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, Cicero de Jesus, detalhou os próximos passos. “Esse projeto integra o Plano de Conservação dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado. Além do manejo das leucenas, a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, fará um projeto de reflorestamento desses biomas com introdução de plantas nativas. Na estrutura demográfica de plantio, serão colocadas espécies atrativas para pássaros, para polinizadores e dispersores e adaptadas para áreas alagadiças, favorecendo o fluxo gênico de fauna e flora e a reconectividade de todas as áreas verdes do município”, reforçou.

A ação contou com apoio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), da Guarda Municipal de Americana (Gama).

