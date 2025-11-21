Marcos Caetano avalia como positivo e projeta o “Celebra Americana” de 2026

Autor do projeto que se tornou lei instituindo no Calendário Oficial do Município o evento Celebra Americana, o vereador Marcos Caetano (PL) avalia como positiva a edição deste ano, realizada nos dias 14 e 15 de novembro no CCL (Centro de Cultura e Lazer) e reunindo público rotativo total de 29 mil pessoas. O parlamentar também projeta o festival de música gospel para 2026.

Na quinta, o palco montado no CCL recebeu as apresentações de IEQ da Colheita, Lariene Prata, Sexteto AD Americana e Banda e Freedom Worship, com o encerramento da programação a cargo da cantora Eyshila. E na sexta-feira à noite, se apresentaram a CFW – Comunidade da Fé Worship e o cantor Fernandinho. Ao todo, o festival contou com shows de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade.

O evento integra o calendário comemorativo dos 150 anos de Americana e teve entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Conforme o projeto de Caetano e sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PL) em 4 de agosto, o evento deve ser realizado, anualmente, no mês de novembro. O objetivo é promover momentos de louvor com apresentações de cantores gospel e ações que valorizem a fé, a comunhão e os princípios cristãos.

De caráter interdenominacional, o “Celebra Americana” busca reunir pessoas de diferentes denominações cristãs, reforçando a união entre igrejas e demonstrando que não há fronteiras entre os que professam a fé em Jesus Cristo. “O evento foi um grande sucesso e se consolida na agenda dos americanenses e de toda região, tornando uma tradição”, destacou Marcos Caetano.

“Além do aspecto espiritual, o Celebra Americana também contempla iniciativas sociais, como a arrecadação de alimentos para entidades assistenciais. Ou seja, promove a solidariedade e o cuidado com o próximo”, acrescenta o vereador. “Tenho certeza que para o ano que vem teremos grandes atrações e muito mais diversão para o nosso povo”, completa.

