Microchip devolve visão a cegos com doença na retina

Uma notícia revolucionária acaba de transformar o cenário do tratamento oftalmológico: Estudo clínico dá uma nova esperança para quem sofre com atrofia geográfica, uma forma avançada de DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), terceira maior causa de perda irrecuperável da visão. Trata-se do PRIMA System, microchip de 2 mm X 2mm e espessura mais fina que um fio de cabelo.

Como funciona

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier o PRIMA é uma matriz fotovoltaica, ou seja, converte a luz infravermelho em corrente elétrica. É implantado sob a mácula na área em que a condição já causou a perda de células fotorreceptoras. Significa que o chip substitui a função ausente da retina por sinais elétricos.

O oftalmologista destaca que, o dispositivo ainda pode usar a visão periférica natural enquanto o implante restaura parte da visão central. O resultado desta combinação gera uma experiência visual mais completa que não é permitida por outras tecnologias.

O kit completo do tratamento inclui óculos que têm a função zoom, para ampliar letras ou partes da imagem com uma câmera de vídeo para captar a cena ao redor e um pequeno processador que pode fixado na cintura, dotado de inteligência artificial para decidir qual parte da imagem é mais importante. O processador também dá orientação aos óculos para projetarem a imagem através de um feixe infravermelho diretamente sobre o chip implantado.

Queiroz Neto ressalta que pela primeira vez, existe um dispositivo capaz de restaurar parte da visão, em vez de apenas preservar a que resta. Você pode conversar com seu oftalmologista sobre os próximos testes clínicos ou a futura aprovação do sistema.

Após o implante do chip, os pacientes passam por reabilitação intensiva, para aprender a interpretar os estímulos elétricos como imagens úteis, letras, números palavras.

Resultados e Prevenção

O estudo contou com um número restrito de participantes e, portanto, requer novos acompanhamentos clínicos, mas aponta melhora da acuidade visual para 84% dos participantes. Aconteceram durante o ensaio clínico 19 intercorrências após o implante do PRIMA Insight ,mas todas foram resolvidas no prazo máximo de 60 dias.

As principais recomendações de Queiroz Neto para evitar a degeneração macular são:

Evite fumar;

Controle a glicemia, pressão arterial;

Pratique atividades físicas;

Dieta rica em luteína/zeaxantina (folhas verdes, ovos).

