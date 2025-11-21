Vai assistir à final da Libertadores? 5 dicas para evitar que a internet trave

Vai assistir à final da Libertadores pelos streamings? 5 dicas para evitar que a internet trave na hora do gol

As transmissões online ganham força com a popularização dos serviços de streaming.Milhões de torcedores devem assistir à partida, a final da CONMEBOL Libertadores, no dia 29 de novembro (Palmeiras x Flamengo, no Peru), por plataformas online, e a estabilidade da banda larga se tornou parte essencial da experiência.

O avanço do consumo de vídeos sob demanda, impulsionado por grandes eventos esportivos, reforça a necessidade de conexões estáveis. O Brasil, segundo o Relatório Global de Streaming da Finder (2021), é o segundo país que mais consome serviços de streaming no mundo.

“Na hora da decisão de uma partida, cada segundo conta. Organizar a rede com antecedência e priorizar a ligação por cabo, o posicionamento correto do roteador e o controle de dispositivos ativos reduz atrasos e evita que o espectador perca momentos decisivos do jogo”, afirma Marcelo Letti, diretor técnico da Unetvale, um dos principais provedores de internet catarinense com atuação em 10 cidades.

Cinco dicas dos especialistas da Unetvale para não perder o momento do gol:

Estabilidade também é velocidade. Priorize a conexão a cabo (Ethernet). O cabo oferece uma estabilidade superior e uma velocidade mais constante que o Wi-Fi, e elimina interferências que podem travar o vídeo em momentos de pico de audiência.

Faça um teste rápido de velocidade e evite surpresas desagradáveis. Verifique a velocidade de download minutos antes do jogo. Se estiver baixa, reinicie os equipamentos para forçar uma nova conexão estável.

Otimize o sinal com o roteador bem posicionado: Solicite suporte ao provedor de internet para escolher a posição ideal do seu roteador, evitando interferências para maximizar a cobertura.

Evite disputas internas pela rede na hora do jogo: Peça à família para pausar downloads pesados, chamadas de vídeo em HD ou atualizações de sistema. Eventos ao vivo exigem ao máximo a banda disponível.

Reinicie os equipamentos, um "reset" na rede pode resolver problemas de instabilidade de última hora. Se a conexão parecer lenta ou instável, desligar e ligar o roteador e o modem podem resolver instabilidades causadas pelo excesso de tráfego acumulado.

