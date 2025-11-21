Suzano impulsiona empreendedorismo feminino e geração de renda no interior paulista

Iniciativas apoiadas pela companhia estimulam autonomia e ampliam canais de comercialização, contribuindo para a expansão de negócios liderados por mulheres em diferentes comunidades, incluindo Americana

O fortalecimento do empreendedorismo feminino é um caminho para ampliar renda e promover o desenvolvimento sustentável. Atenta a esse potencial transformador, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, tem ampliado sua atuação social nas regiões onde está presente, apoiando iniciativas que estimulam a participação de mulheres na geração de renda e na gestão de seus próprios negócios.

Por meio de parcerias com organizações locais, prefeituras e instituições, a companhia apoia iniciativas que promovem capacitação, geração de renda e autonomia para mulheres em diferentes regiões do interior de São Paulo. Essas ações reforçam o compromisso da Suzano com sua meta de contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 e evidenciam a importância do relacionamento com comunidades locais e do desenvolvimento do território.

De acordo com o Relatório Técnico de Empreendedorismo Feminino 2024 do Sebrae, as mulheres representam 34% dos empreendedores do Brasil — mais de 10,3 milhões de brasileiras à frente de seus próprios negócios. Essa participação tende a crescer nos próximos anos: segundo o Monitor Global de Empreendedorismo 2023, 54,6% dos brasileiros que planejam empreender até 2026 são mulheres. Nesse contexto, iniciativas como as apoiadas pela Suzano são fundamentais para o fortalecimento da autonomia feminina.

“O avanço do empreendedorismo feminino reforça a importância de ações que gerem oportunidades reais de transformação social. Na Suzano, acreditamos que apoiar mulheres empreendedoras é essencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Ao fomentar capacitação e inclusão produtiva, fortalecemos autonomia e renda, impulsionando também o progresso das famílias e comunidades. Esse é um exemplo concreto de como colocamos em prática nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Iniciativas que transformam realidades

A Suzano apoia diversos projetos que impulsionam o protagonismo feminino por meio do artesanato, da agricultura familiar, da gastronomia e de outras atividades empreendedoras. Entre as iniciativas de destaque está o programa Futuro Certo, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Americana, que beneficia atualmente 56 participantes, sendo a maioria mulheres.

A iniciativa oferece qualificação, formações, suporte técnico e incentivo ao desenvolvimento de novos empreendimentos, além de oportunidades de comercialização em feiras, espaços da empresa e eventos corporativos.

A artesã Rosana Morelato Louzada Raso, do Ateliê da Mamó, é uma das integrantes do projeto americanense. Ela trabalha com costura criativa e é exemplo de como o apoio ao empreendedorismo feminino pode transformar trajetórias. Rosana conheceu o projeto por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de seu bairro e iniciou a participação nas reuniões da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca). Atualmente, ela é uma das empreendedoras que participa do Espaço Sustentabilidade, iniciativa da Suzano que oferece a artesãos(as) e microempreendedores(as) locais a oportunidade de expor e comercializar seus produtos semanalmente na unidade da empresa em Limeira e, pontualmente, em eventos corporativos.

“Antes eu produzia apenas por encomenda, já que o material que utilizo é caro e eu não tinha onde expor meus produtos. Com o projeto, tudo mudou: passei a produzir para feiras e eventos, ganhei mais visibilidade e adquiri confiança no meu trabalho. Essa oportunidade trouxe uma renda extra importante para minha família e também um grande crescimento pessoal. Hoje me sinto valorizada e com novas perspectivas para o futuro”, destaca.

Segundo a artesã, a oportunidade de participar do Espaço Sustentabilidade fortaleceu seu negócio. “O projeto abriu portas que eu nunca imaginei. Essas oportunidades me ajudaram a fortalecer minha marca e ampliar meu público, além de me permitirem trocar experiências com outras artesãs e empreendedoras. Cada evento representa uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Hoje sei que o artesanato é uma fonte real de renda, e que meu talento pode inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho”, observa.

Os resultados alcançados pela iniciativa vão além do aspecto econômico. O fortalecimento do empreendedorismo feminino tem gerado impactos diretos na autoestima das mulheres e na dinâmica das famílias envolvidas.

Com a participação no programa, Rosana afirma ter conquistado autonomia, organização e mais segurança. “Antes eu enfrentava dificuldades relacionadas ao custo dos materiais, à falta de canais de venda e ao pouco domínio sobre precificação, divulgação e gestão financeira. Hoje consigo planejar melhor minha produção, controlar custos e definir preços justos. Passei a me ver como empreendedora de verdade, com um negócio sustentável e isso se reflete diretamente dentro de casa, pois posso contribuir mais nas despesas e nas decisões da família. Quero crescer junto com o projeto e contribuir com minha comunidade por meio do meu trabalho”, finaliza.

