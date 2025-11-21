Nova combinação de medicamentos reduz em 44% o risco de avanço do câncer de mama

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Uma pesquisa internacional divulgada no New England Journal of Medicine mostrou que uma nova combinação de medicamentos para tratar o câncer de mama metastático do tipo HER2-positivo conseguiu reduzir em 44% o risco de progressão da doença ou morte, em comparação ao tratamento tradicional usado há mais de uma década 1, 2 . O estudo acompanhou pacientes que iniciaram o tratamento já com a nova dupla de medicamentos e observou um período maior sem avanço da doença do que no grupo que recebeu a terapia padrão 1.

Esse resultado representa um avanço importante para pacientes com esse subtipo de câncer de mama, que costuma ser mais agressivo e exige terapias eficazes logo no início. Segundo os dados publicados, os efeitos colaterais observados são compatíveis com o que já se conhece desses medicamentos, embora alguns pacientes tenham apresentado inflamação pulmonar, um efeito que deve ser monitorado pelos profissionais de saúde 1,3.

O oncologista Caetano Cardial, especialista em ginecologia oncológica e mastologia, está à disposição para entrevistas sobre como esse estudo pode influenciar o tratamento no Brasil, quais pacientes podem se beneficiar mais da novidade e o que essa descoberta representa para o futuro da terapia do câncer de mama.

Referências

1. OVID. Trastuzumab Deruxtecan plus Pertuzumab for HER2-Positive Advanced or Metastatic Breast Cancer. New England Journal of Medicine, 2025. Disponível em: https://www.ovid.com/journals/nejm/pdf/10.1056/nejmoa2508668~trastuzumab-deruxtecana-plus-pertuzumabe-for-her2-positive. Acesso em: 18 nov. 2025.

2. ONCONEWS. DESTINY-Breast09: combinação de trastuzumabe deruxtecana e pertuzumabe pode ser novo padrão de primeira linha no câncer de mama metastático HER2+. Onconews, 30 out. 2025. Disponível em: https://www.onconews.com.br/site/noticias/ultimas/destiny-breast09-combinacao-de-trastuzumabe-deruxtecana-e-pertuzumabe-pode-ser-novo-padrao-de-primeira-linha-no-cancer-de-mama-metastatico-her2.html. Acesso em: 18 nov. 2025.

3. DAIICHI SANKYO. ENHERTU® Plus Pertuzumab Reduced the Risk of Disease Progression or Death by 44% Versus THP as First-Line Therapy in Patients with HER2 Positive Metastatic Breast Cancer in DESTINY-Breast09 Phase 3 Trial. Press release, 2 jun. 2025. Disponível em: https://daiichisankyo.us/press-releases/-/article/enhertu-plus-pertuzumab-reduced-the-risk-of-disease-progression-or-death-by-44-versus-thp-as-first-line-therapy-in-patients-with-her2-positive-metastatic-breast-cancer-in-destiny-breast09-phase-3-trial. Acesso em: 18 nov. 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP