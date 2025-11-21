4 dicas para quem pratica ou deseja começar a praticar corridas 

Médico dá quatro dicas para quem já pratica ou deseja começar a praticar corridas

A prática regular de atividade física é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) para a prevenção de diversas doenças e para um envelhecimento saudável, com maior qualidade de vida. Dentre as modalidades mais populares, a corrida se destaca, mas apesar de ser um esporte altamente benéfico, é essencial que os corredores busquem orientação de um profissional para usufruir dos benefícios sem impactos negativos à saúde. Além disso, é importante o uso de recursos que podem colaborar no desempenho e na recuperação pós-corrida, como o uso de meias de compressão graduada.

De acordo com o médico e atleta amador de corrida, Dr. Gustavo Solano, cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e da International Society for Vascular Surgery, as meias de compressão graduada são importantes para promover conforto durante as corridas, evitar lesões e melhorar a recuperação do praticante. Além disso, auxiliam na recuperação muscular após a atividade.

“Isso ocorre porque as meias de compressão provocam uma pressão maior nos tornozelos e menor nas panturrilhas, o que favorece o retorno do sangue venoso e melhora a oxigenação da musculatura. Durante o exercício, isso resulta em um menor acúmulo de ácido lático, substância conhecida por causar as cãibras, que aparece após a sensação de cansaço e fadiga”, detalha o médico.

Ainda segundo o especialista, as meias proporcionam estabilidade muscular, diminuem as vibrações da musculatura, proporcionam a sensação de pernas mais leves e uma redução significativa de edemas ou inchaços, acelerando a recuperação muscular do atleta. “Além disso, elas colaboram para a prevenção da insuficiência venosa e do aparecimento de varizes, especialmente em atletas que praticam longas distâncias. Há uma redução no risco de lesões musculares e inflamatórias repetitivas, comuns devido à alta frequência e intensidade dos treinos”, pontua.

Dicas para quem quer começar

Começar uma atividade física é um passo fundamental para a melhoria da saúde, mas é preciso ficar atento para algumas precauções básicas. Segundo Dr. Solano, o primeiro passo é a realização de uma avaliação cardiológica e vascular, principalmente se a pessoa tiver histórico familiar de varizes, trombose, pressão alta, cardiopatias, qualquer problema cardiológico. “Com esses dados, podemos avaliar se o paciente está apto para a prática esportiva ou precisa de alguma atenção especial antes disso”, comenta.

Entre as outras dicas estão:

1.A regularidade é mais importante do que a intensidade. O corpo se adaptará gradualmente ao exercício;

2.Fortalecimento muscular, principalmente da panturrilha, apelidada de coração periférico do corredor, pois tem grande papel no bombeamento do sangue venoso;

3.Uso de meias de compressão para auxiliar a panturrilha e musculatura neste trabalho de bombeamento do sangue e estabilidade muscular;

4.Respeitar os limites do corpo e entender que a evolução é gradual. A ideia é envelhecer com saúde. Por isso, é importante ficar atento aos sinais do corpo, principalmente das pernas.

