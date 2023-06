Nova lei de influencers prevê até prisão

A partir de agora, a França regula (nova lei) influencers, proibindo

a promoção de algumas práticas, como a cirurgia estética, e interdita ou regulamenta fortemente a promoção de diversos dispositivos médicos.

Os ‘influencers’ deixarão de poder fazer publicidade a apostas em resultados desportivos, e a promoção de jogos de azar a dinheiro ficará limitada a plataformas com meios técnicos (através de vídeo) para impedir o acesso a menores.

As penas previstas em caso de incumprimento vão até dois anos de prisão efetiva e 300.000 euros de multa.

A lei passou nas duas câmaras do parlamento francês (Assembleia Nacional e Senado) por unanimidade.

Influenciadores debaixo de fogo

Estima-se que existam cerca de 150.000 influenciadores em França, mas as ações de alguns deles estão debaixo de fogo, com ações coletivas na justiça contra alguns conteúdos. De acordo com o Le Monde, os influenciadores Illan Castronovo e Simon Castaldi foram obrigados a publicar nas suas redes sociais uma mensagem da Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes francesa, advertindo contra alguns dos seus conteúdos.

Ao regular os influencers, a França proíbe também a exibição de animais cuja propriedade é interdita. quando imagens promocionais, por exemplo de produtos cosméticos, forem digitalmente retocadas para as tornar mais atrativas, passa a ser obrigatório haver uma referência a esse facto.

Como muitos influenciadores franceses trabalham a partir do estrangeiro, nomeadamente do Dubai, a lei com que a França regula influencers prevê que estes façam um seguro de responsabilidade civil na União Europeia, tendo ainda de nomear um representante legal.

A maioria dos influencers têm uma audiência modesta, mas algumas estrelas dispõem de milhões de seguidores e podem influenciar o comportamento dos consumidores, especialmente entre os jovens. É essa a principal causa que leva a que a França regula influencers.

Siga sempre o Novo Momento nas redes sociais

Aqui nosso canal no Instagram @novomomento