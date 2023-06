A construção da nova represa de Santa Bárbara d’Oeste avança, com obra nas etapas do alteamento da barragem. Com investimento de R$ 12 milhões em recurso próprio do DAE (Departamento de Água e Esgoto), a nova represa possibilitará ampliar a capacidade hídrica para o abastecimento da cidade em 12 bilhões de litros de água – ou seja, 20% a mais do volume total atual, índice que possibilita uma estabilidade hídrica por mais 50 anos.

A nova barragem possui 180 metros de comprimento e 7 metros de altura. Entre os serviços executados estão construção muro de contenção, conhecido como gabião, construções das mantas de proteção do talude, dos colchões de pedras sobre as mantas e do “tunnel Line” – técnica utilizada para travessia subterrânea da água para captação e também de possíveis reparos nas comportas. A concretagem do fundo da laje do novo vertedouro será retomada nas próximas semanas.

“A nova represa é um marco na história de Santa Bárbara d’Oeste. Este projeto teve início quando eu era diretor do DAE e o Denis Andia era o prefeito da nossa cidade. Isso demonstra a importância da continuidade de um projeto sério e responsável que vem transformando Santa Bárbara d’Oeste. Serão mais 3 bilhões de litros de água, ampliando a reserva de abastecimento para mais de 12 bilhões de litros e permitindo o desenvolvimento, o progresso e a manutenção da qualidade de vida para a nossa gente”, disse o prefeito Rafael Piovezan.