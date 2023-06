Encheu a esposa grávida de socos

Uma mulher grávida foi brutalmente agredida

pelo marido este fina de semana em Santa Bárbara d’Oeste. A agressão aconteceu no final da tarde do sábado.

A mulher agredida foi levada ao hospital. A polícia foi informada das agressões por volta das 18h30. O agressor está foragido.

Ela contou aos PMs que o relacionamento com o agressor tinha começado há cerca de um ano. Na semana passada, ela descobriu a gravidez e contou ao marido.

Ao chegar em casa no sábado, ela disse ter sido surpreendida com as ações do agressor. Ele estava com uma faca e partiu pra cima dela dando socos e pontapés. Ele ainda a agrediu com mordidas pelo corpo.

O caso vai ser investigado pela polícia.