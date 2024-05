A artista plástica Valéria Milanez Scrich vai pintar uma das paredes da nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O local passa pela primeira reforma desde a sua inauguração, em 1982. Na tarde desta segunda-feira (13), Valéria visitou a unidade em companhia da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, para definir o espaço que receberá a pintura.

A arte será feita numa parede de aproximadamente 20 metros quadrados, na sala de triagem neonatal. “A gente pensou em uma arte orgânica que permita o trabalho com imagens de folhagens, com elementos abstratos e cores claras que remetam a um lugar aconchegante e tranquilo”, antecipou a artista plástica, que já fotografou o local para planejar o design e a dimensão da pintura.

A diretora técnica do HM, Marcella Pozetti, a gerente administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Roberta Tamaro, e a coordenadora do Fundo Social, Tamara Cury, acompanharam a visita da artista plástica e da primeira-dama do município.

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), dois novos consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal, sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências.

O investimento da reforma conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a SCMC, organização social que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.