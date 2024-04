Nova Odessa tem 108 vagas de emprego: 6 no McDonald's

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa

está recebendo currículos para a seleção de 108 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos na segunda-feira (15/04) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

ADVOGADO(A) TRABALHISTA – Atuar em processos de baixa e média complexidade. Atualização e manutenção de sistemas jurídicos. Atuar como Advogado em audiências. Atendimento ao cliente. Realizar providências administrativas. Elaborar peças. De 2 A 3 anos de OAB. Experiência prévia na área contenciosa a favor de empresas reclamadas. (1 vaga)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Feminino, com experiência na função. (1 vaga)

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – Ensino Médio completo, ambos os sexos, preferência ter experiência na área de Logística. (30 vagas)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO/CARGA E DESCARGA – Ter CNH B, bom vigor físico, disciplina para seguir processos operacionais. Salário de R$ 1.600,00 + adicional de R$ 480,00 + R$ 570,00 VA + VT + Prêmio por desempenho. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Feminino, Ensino Fundamental completo, horário das 13:20 a 21:40 de segunda a sábado. (20 vagas)

BALCONISTA – Atendimento ao cliente, venda de produtos, organização de mercadorias, recebimento e estocagem de produtos, verificação dos prazos de validade, inventários, organização de merchandising. limpeza e organização da loja, incluindo, gôndolas, balcão, equipamentos, depósito, vidros, pisos e banheiros. (1 vaga)

ESTAGIÁRIOS/PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para trabalhar em academia. (3 vagas)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Com experiência, para trabalhar com máquina de panificação. (2 vagas)

MOTORISTA ENTREGADOR – Ter CNH B com EAR, bom vigor físico, disciplina para seguir processos operacionais. Salário de R$ 1.993,91,00 + R$ 32,00 VR dia + VT + Cesta básica + Prêmio por desempenho. (1 vaga)

OPERADOR DE GIRO ZERO – Para operar máquina de cortar grama. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: AJUDANTE DE PEDREIRO e PEDREIRO. (30 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OPERADOR DE MONTAGEM (conhecimento em montagem e desmontagem de ferramentas e atividades correlatas a ferramentaria), OPERADOR DE INJETORA METÁLICA (conhecimento na área de fundição e injetora), FORNEIRO (desejável curso de empilhadeira), REBARBADOR (desejável conhecimento na área de rebarbação. ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público). (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO masculino, AJUDANTE DE FERRAMENTARIA masculino, AUXILIAR DE LOGÍSTICA masculino, AUXILIAR DE PCP (PROGRAMAÇÃO CONTROLE DE PRODUÇÃO) feminino ou masculino, AUXILIAR FINANCEIRO feminino. (5 vagas)

ESCOLA CONTRATA – Médico Veterinário, ambos os sexos, para ministrar aulas, horista. (1 vaga)

MCDONALD’S CONTRATA: ATENDENTE DE RESTAURANTE. (6 vagas)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP