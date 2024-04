Grupos de oposição decidiram detonar o prefeiot Leitinho

Schooder (PSD), de Nova Odessa, por ‘cantoria’ em uma ida à praia em meio à crise da dengue que vive a cidade.

Diz a mensagem – POPULAÇÃO REVOLTADA

Enquanto Nova Odessa registra quase 2 000 casos de dengue e vive uma escalada diária da doença em um estado de emergência, por outro lado o prefeito Leitinho ficou fora da cidade, curtindo um final de semana na praia como se vê no video, a população está revoltada. Leia + sobre política regional Não se vê outros prefeitos agindo desta forma, pelo contrario todos trabalhando forte em suas cidades combatendo a epidemia .

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP