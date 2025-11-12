Nova Odessa tem 15 vagas de emprego na empresa Mestro Alimentos

Empresa amplia quadro de colaboradores e oferece novas oportunidades de carreira na região

O Posto Local do Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa informa que a Mestro Alimentos, empresa do setor alimentício abriu 15 vagas em sua unidade no município. As entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira, dia 13, das 9h às14h, na unidade do PLT que fica no Poupatempo, à Rua Duque de Caxias, Centro. Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

A empresa está oferecendo oportunidades em diversas áreas, as contratação são efetivas e contemplam as funções de Líder de Produção, Líder de Operação Logística, Líder de Conservação, Auxiliar de Produção I, Operador de Produção I, Açougueiro de Produção Especialista I e II, Inspetor de Qualidade, Auxiliar de Limpeza I, Operador Logístico I e Operador de Empilhadeira.

A Mestro Alimentos fica no Empresarial Park Anhanguera, localizado na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, nº 273, em Nova Odessa. A empresa oferece benefícios, como refeição no local, vale-transporte e prêmio de assiduidade.

