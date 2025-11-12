Galeria Urbana Festival quer transformar Hortolândia numa grande exposição de grafite

Evento terá participação de 25 artistas que irão grafitar o muro da Usina de Reciclagem de Entulho (URE), no Parque Peron, neste sábado e domingo (15 e 16)

Leia + sobre diversão e arte

Transformar Hortolândia em uma grande exposição de grafite a céu aberto. É com essa proposta que a Prefeitura realiza o Galeria Urbana Festival, neste sábado e domingo (15 e 16/11). O evento terá a participação de 25 artistas que vão grafitar o muro da Usina de Reciclagem de Entulho (URE), unidade da Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, Parque Peron. A grafitagem começará às 9h e irá até às 17h. O festival é promovido pela Secretaria de Cultura em parceria com o artista Leandro Kranium.

Segundo Kranium, o tema do festival será os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Os artistas poderão escolher qualquer um dos temas relacionados aos ODS para desenvolverem suas obras”, explica o organizador do evento. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, o muro da URE tem em torno de 300 metros de extensão.

O artista destaca que a proposta do festival é incorporar os conceitos de ESG, sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança, temas referentes a um conjunto de práticas para avaliar o desempenho em sustentabilidade e responsabilidade de grandes empresas, e da agenda dos ODS.

PRINCÍPIOS

“Com princípios de equidade, diversidade, pluralidade e participação popular, o festival se propõe ser um evento contemporâneo que reflete os tempos atuais. E promove um espaço inclusivo para a arte urbana”, salienta Kranium.

Os 25 artistas são de Hortolândia, municípios vizinhos, de outras regiões do estado de São Paulo, da capital e de outros países. Eles foram selecionados mediante inscrição prévia.

A população poderá ir ao local para acompanhar o trabalho dos artistas. Além disso, o festival irá ministrar oficinas de arte urbana para o público e terá apresentações culturais.

CASAS GRAFITADAS

Para também envolver a cidade e a população, o festival promoveu o sorteio de cinco grafites em residências, sem custo nenhum para os moradores. Artistas da cidade grafitaram os muros externos das casas sorteadas. A ação foi feita em outubro deste ano. Para participar, os moradores tiveram que fazer inscrição.

O secretário adjunto de Cultura, Tim Mendes, salienta que a realização do festival é importante para dar destaque ao grafite.

“Em Hortolândia temos uma grande diversidade de linguagens artístico-culturais. E o grafite é uma delas. Ao realizar o Galeria Urbana Festival, a Prefeitura mostra que tem um olhar para essa linguagem. O grafite tem representatividade na cidade. Contar com a participação desses artistas fortalece o cenário cultural do município, e qualifica o trabalho e as políticas públicas que a Prefeitura desenvolve para fomentar cada vez mais a produção artística local”, destaca o secretário adjunto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP