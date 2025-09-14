Nova Odessa: 53 oportunidades de emprego no PLT/Poupatempo

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, está com 53 oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. As vagas são para funções variadas e destinadas a moradores do município, com ou sem experiência, dependendo do cargo.

Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE AÇOUGUE – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.102,00,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal. (2 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Com experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológico + Vale-transporte.(2 vagas)

ARMADOR – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra. (2 vagas)

ATENDENTE DE SUSHIMAN – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.160,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal. (1 vaga)

ASSISTENTE DE BACKOFFICE (EXCLUSIVA PARA PCD – HÍBRIDO) – Ensino médio completo. Salário R$ 1.631,15 + Vale-transporte + Vale-refeição ou Vale-alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de descontos nos pacotes da empresa + Telemedicina + Empresa Cidadã + CAT SESI + Convênio farmácia + Totalpass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológico + Vale-transporte. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COSTURA) – Ensino fundamental completo. Com ou sem experiência na área produtiva. Turno da tarde, escala 6X1 fixa. De segunda a sexta das 13h40 às 22h05 e aos sábados das 11h30 às 17h45. Benefícios: Refeição no local + Cesta básica + Transporte fretado + Premiação. (5 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Segunda a sexta das 18h às 3h24. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera. (13 vagas)

BALCONISTA DE FRIOS – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal. (2 vagas)

CAIXA – Acima de 18 anos, ensino médio completo. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.130,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal. (2 vagas)

CARPINTEIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra. (2 vagas)

CONFERENTE – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Salário R$2.354,00. De segunda a sábado, sendo um sábado sim e outro não. Folga fixa aos Domingos. (1 vaga)

COZINHEIRA – Com experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológico + Vale-transporte. (1 vaga)

CUIDADORA DE IDOSOS – Com experiência. (1 vaga)

DOMÉSTICA – Para limpeza e organização dos ambientes da casa. Lavar, passar e preparar refeições simples. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

JARDINEIRO/AUXILIAR DE SERVIÇOS – Não é necessário experiência. Residir em Nova Odessa ou cidades próximas. De terça a sábado das 7h às 16h48. Salário R$ 1.732,39 + 20% insalubridade + Prêmio assiduidade R$ 200,00 + Cesta básica R$ 138,60 + Vale-alimentação R$ 12,50 dia + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local. (1 vaga)

MECÂNICO MANUTENÇÃO – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado. (1 vaga)

MECÂNICO MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado. (1 vaga)

MOTORISTA CARRETEIRO – Vaga PJ (Pessoa jurídica). Vivência mínima de 1 ano como carreteiro. Disponibilidade para viagens de curta duração. Carteira de habilitação compatível e em dia (Categoria E). Salário R$ 5.000,00. (1 vaga)

OPERADOR DE LOJA – Ensino médio completo. Ambos os sexos. Experiência em atendimento ao público será um diferencial. Escala 6X1 das 14h às 22h20 com 1h de intervalo. Salário R$ 1.579,00 + Vale-transporte. (1 vaga)

PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra. (2 vagas)

REPOSITOR – Ensino médio completo. Disposição física para atividades que exigem movimentação e carga de peso moderada. Benefícios: Cesta básica R$ 130,00 + Vale-transporte ou ajuda de custo. (1 vaga)

REPOSITOR DE MERCEARIA – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal. (2 vagas)

SERVENTE – Com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra. (2 vagas)

TECELÃO – Com experiência mínima de 1 ano. Vivência anterior na área de tecelagem, preferencialmente no segmento de fitas. Horário de segunda a quinta das 9h às 19h e sexta das 9 às 18h. Salário R$ 3.045,00 + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia + Cesta básica. (1 vaga)

TECELÃO II – Com experiência em teares Vamatex, Panter ou Dornie. Disponibilidade de horário e para início imediato. Benefícios: Vale-transporte + Vale-alimentação + Refeição no local. (1 vaga)

TECELÃO III – Ensino fundamental completo. Experiência mínima de 1 ano como tecelão (preferencialmente de tecido plano, tear ar). Escala 6X1 fixa. De segunda a sexta das 13h25 às 21h50 e aos sábados das 11h15 às 17h30. Benefícios: Convênio médico + Convênio odontológico + Refeição no local + Transporte fretado + Cesta básica + Prêmio por produtividade. (1 vaga)

VENDEDORA – Ensino médio completo. Experiência na área. Ambos os sexos. Salário R$2.120,00 + Bonificação de comissão de vendas + Vale-transporte. (1 vaga).

