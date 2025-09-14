O São Paulo bateu o Botafogo na tarde noite deste domingo por 1 a 0 e subiu na tabela. Jogando em casa, o tricolor paulista abriu o placar no começo do jogo e segurou o resultado.

O gol do jogo foi marcado por Dinneno aos 6’ da primeira etapa.

No segundo tempo, o time carioca melhorou bastante, mas não conseguiu chegar ao empate.

Com o resultado, o São Paulo vai a 35 pontos na tabela e empata com o Fogão, mas fica atrás na classificação geral. Os dois estão na parte de cima da tabela, mas ainda fora da zona de classificação para a Libertadores.

São Paulo na Libertadores

O tricolor volta a jogar no meio da semana no jogo de ida das quartas de final do torneio sul-americano.

