Nova Odessa divulga funcionamento no feriado da Padroeira nesta 2ª dia 15
Estão mantidos atendimentos de urgência e emergência em Saúde, Segurança, Trânsito, Defesa Civil e Saneamento Básico
A Prefeitura de Nova Odessa informa que, nesta segunda-feira, dia 15, durante o feriado municipal da Padroeira Nossa Senhora das Dores, os serviços públicos essenciais funcionarão normalmente. Estão garantidos os atendimentos de urgência e emergência nas áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, além dos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo.
Em caso de necessidade, a população poderá acionar os telefones da Defesa Civil Municipal – (19) 99545-6418; Bombeiros – 193; Polícia Militar – 190; Guarda Civil Municipal – (19) 3466-1900 ou 153; e Coden Ambiental – 0800 771 1195.
O expediente no Paço Municipal retorna na terça-feira, dia 16, a partir das 8h30, nos demais órgãos em seus horários habituais.
