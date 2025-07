Nova Odessa foi contemplada com três projetos estratégicos no eixo Saúde do Novo PAC Seleções 2025, conforme resultados parciais divulgados nesta quinta-feira (17/07) pelo Governo Federal. A aprovação garante uma ambulância SAMU 192, equipamentos para modernização de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um kit multimídia para a realização de teleconsultas.

A ambulância SAMU 192 possibilitará a implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município. Os combos de equipamentos beneficiarão duas UBS com Point of Care (equipamento para testes diagnósticos rápidos), câmara fria exclusiva para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo telessaúde e espetrômetro digital, entre outros equipamentos. Já o kit multimídia permitirá a realização de consultas à distância em UBS, ampliando o acesso da população a serviços médicos.

Outros projetos

No total, a Prefeitura inscreveu nove propostas nesta segunda etapa do Novo PAC Seleções e aguarda os resultados dos demais eixos do programa. Entre os projetos ainda em análise estão a construção da Represa Recanto 4, uma creche e uma escola de educação infantil, ônibus com acessibilidade para transporte escolar, espaços esportivos comunitários, rede de esgoto nos bairros Acapulco, Las Palmas e Guarapari.

Esta não é a primeira conquista do município no PAC. Na etapa de 2023, Nova Odessa garantiu recursos para a construção das UBS Jardim dos Lagos e Jardim São Francisco, que está em curso. Recentemente, também obteve 150 unidades habitacionais através do programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado aos recursos do PAC.

O prefeito Leitinho destacou o impacto das novas conquistas. “Esses projetos representam vidas sendo protegidas e saúde de qualidade para nossa população. São resultados concretos do nosso trabalho à frente do governo”, afirmou.

Escala nacional

O Novo PAC Seleções 2025 recebeu 35 mil propostas de 5.537 municípios e investirá um total de R$ 49,2 bilhões em quatro eixos: Saúde, Educação, Infraestrutura Social e Cidades Resilientes. Os resultados dos demais eixos serão divulgados em breve.

Leia + sobre saúde

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP