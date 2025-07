Camila Godoi vira 27ª deputada em Legislatura mais feminina da Alesp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, deu posse, nesta quarta-feira (16), à deputada estadual Camila Godoi, em cerimônia realizada no Salão Nobre da Casa. A empossada, que adotou o nome parlamentar Profª Camila Godoi, vai exercer o primeiro mandato como deputada estadual. Ela será a 27ª mulher eleita desta 20ª Legislatura (2023-2027), a mais feminina da história da Alesp, agora com 28% do plenário composto por mulheres.

No ato solene, Camila reafirmou compromissos com a educação de qualidade, a saúde, a segurança pública e a ampliação de oportunidades para crianças, jovens e mulheres. “Recebo este mandato com o coração tomado de coragem e esperança. É com essa mesma força de trabalho que vou seguir trabalhando pelo estado de São Paulo, honrando cada voto, a confiança depositada em mim”, declarou a parlamentar, emocionada.

Vereadora por três mandatos em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, Camila dirigiu-se à comunidade cristã ao ressaltar o apoio espiritual e social que as igrejas prestam às famílias. “Quero abrir caminhos, dar voz a quem não é ouvido, construir pontes para que cada família viva com mais dignidade”, disse. “Quem tem um sonho não se cansa diante das dificuldades porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças”, completou, fazendo referência a uma passagem bíblica do livro de Isaías.

Camila tomou posse após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recontar os votos das eleições de 2022. A recontagem resultou na perda do mandato do deputado estadual Simão Pedro (PT), que passou à condição de 1° suplente.

Discurso de autoridades

Na cerimônia de posse da Profª Camila Godoi, autoridades e colegas parlamentares exaltaram o histórico político da nova deputada e comemoraram o fortalecimento da representatividade feminina no Parlamento paulista.

O presidente da Alesp disse que Camila destacou-se como uma vereadora combativa e equilibrada. “Tenho certeza de que vai contribuir muito não só para a cidade de Itapevi, mas para todo o estado de São Paulo”, pontuou André do Prado.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, enalteceu a capacidade de Camila como mulher que concilia família e política e não desiste de seus ideais. “Uma pessoa muito preparada, extremamente competente no que faz”, frisou França, que é ex-governador de São Paulo.

A deputada Andréa Werner (PSB), líder da bancada do partido na Alesp, reforçou a importância da presença feminina na política. “Camila é uma mulher que luta há muito tempo. Vai fazer diferença aqui na Alesp”, disse.

Presidente estadual do PSB, o deputado Caio França também fez questão de ressaltar a perseverança de Camila. “Ela teve coragem de enfrentar eleições que pareciam impossíveis. Agora, vai ter a missão de fazer muito nesse espaço de tempo. Sei que disposição e vontade não faltarão”, salientou.

Vice-presidente da Alesp e líder do governo na Casa, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) lembrou que Camila chega à Assembleia com a experiência de quem já passou pelas urnas com sucesso em diversas ocasiões. “Traz mais conteúdo e qualidade com essa visão feminina para a Assembleia”, comentou.

Também prestigiaram a posse da deputada Profª Camila Godoi o marido Alexandre Rodrigues, a filha do casal, Mel, e demais familiares.

