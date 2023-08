Nova Odessa aposta em tecnologia na oftalmologia

O chamado “parque tecnológico” (o conjunto de equipamentos) da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa acaba de ganhar cinco importantes reforços. São três novos aparelhos oftalmológicos de última geração adquiridos pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, visando prestar um atendimento cada vez melhor à população. Os equipamentos já estão sendo instalados no consultório do Ambulatório Municipal e passam a ser utilizados pela equipe a partir da próxima semana.

Foram adquiridos, com uso de emendas estaduais, uma Lâmpada de Fenda, uma Coluna Oftalmológica, uma Cadeira Oftalmológica reclinável, um Lensômetro para aferição de lentes de óculos e um Monitor específico para projeções oftalmológicas.

Os novos equipamentos vão beneficiar diretamente os cerca de 400 pacientes que passam por consultas com os oftalmologistas da Rede por mês – de janeiro a julho deste ano, foram 2,8 mil atendimentos desta especialidade.

“Esses aparelhos chegaram hoje (04/08) para nós, foram adquiridos através de emendas estaduais e são uma conquista para a Rede Municipal, pela qual vínhamos lutando há tempos”, explicou a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano. Segundo ele, os antigos aparelhos que foram substituídos graças à nova aquisição tinham décadas de uso e, ainda que em condições de uso graças às manutenções preventivas periódicas, já estavam bastante defasados.

“São aparelhos novos, que já estávamos precisando atualizar há anos. O Lensômetro, por exemplo, é um aparelho em que a gente confere automaticamente as lentes dos óculos que foram prescritos. A poltrona inclinável pode ser regulada em altura e inclinação do assento, dando mais conforto aos pacientes durante o exame e assegurando a acessibilidade de idosos e cadeirantes, por exemplo”, acrescentou Rafael Nojiri Moreira, oftalmologista da Rede Municipal de Saúde.

LEIA TAMBÉM: Carreta da Mamografia fica por dias em Americana

Para o médico, no geral, “ganhamos uma qualidade maior no atendimento dos pacientes”. “Os aparelhos antigos tinham muitas restrições de ergonomia, principalmente a cadeirantes, que os novos já não trazem, facilitando bastante. Em questão de qualidade dos exames, também temos um ganho, porque agora podemos examinar com mais detalhes (os olhos dos pacientes)”, completou o doutor.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder (o Leitinho), voltou a reforçar a busca constante por modernização e humanização do atendimento prestado pela Saúde Municipal – inclusive através de uma série de reforma dos prédios da rede, bem como da constante aquisição de novos móveis e equipamentos médicos. “Tudo que pudermos fazer para melhorar as condições de trabalho das nossas equipes e médicos, nós vamos fazer, garantindo assim um atendimento cada vez melhor da nossa população que depende do SUS (Sistema Único de Saúde), afirmou o prefeito.

CATARATA

Também na especialidade de Oftalmologia, entre 2022 e 2023, a Prefeitura vem promovendo diversas etapas do “Mutirão de Cataratas”. No primeiro mutirão, em 2022, foram 750 cirurgias realizadas. Agora em 2023, estão em andamento mais 750 cirurgias, ou “vistas”. A finalidade é atender a demanda reprimida da cidade, ou seja, pacientes que aguardavam há anos pelas cirurgias, que acontecem no Ambulatório de Especialidades.

O mutirão acontece sempre no Ambulatório de Especialidades. São utilizados recursos de uma emenda destinada à cidade pelo deputado federal Rui Falcão, e também recursos próprios. O impacto positivo das cirurgias na vida dos idosos beneficiados é enorme.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP