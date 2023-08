Foi pegar a droga mocozada e se deu mal

Um homem que foi buscar a droga que está mocozada

no mato acabou se dando mal esta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi no parque Sartori no final da tarde (por volta das 18h). Foram encontradas drogas e o homem de 21 anos acabou detidos.

Abaixo a descrição do relatório da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM FERNANDO

DATA: 04/08/23

HORA: 17:50

LOCAL: RUA MÉXICO, 486 JD. SARTORI.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou ao término da rua um veículo gol com a porta aberta e um indivíduo (G.N.G 21anos de idade) deixando a área de mata ali existente com uma sacola plastica em sua mão, este que ao notar a aproximação da equipe tentou se evadir soltando a sacola sendo de imediato abordado, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, já caído ao solo fora localizado:



– 13 eppendorfs de cocaína (1kit)

– 40 pedras de crack (3kits).Diante dos fatos o indivíduo foi apresentado pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão de G. Conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

