LATAM escala chef e prato Amazônia Encantada

A LATAM acaba de escalar a chef Débora Shornik para assinar

o seu novo prato signature (almoço e jantar) em voos internacionais, de longa duração (mais de 7 horas), com decolagens no Brasil. Servido a todos os passageiros das cabines Premium Business e Economy, a Amazônia Encantada (pirarucu grelhado com legumes da estação, feijão manteiguinha, creme especial e farofa de especiarias amazônicas) é o prato escolhido para substituir a “Galinhada das Deusas”, da cozinheira Manuelle Ferraz, que esteve nos ares entre maio e julho deste ano; logo após o “Baião de Dois ao Mar”, da chef baiana Nara Amaral, que deu início ao programa “Sabor à Brasileira”, em fevereiro deste ano.

Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group, destaca: “o ‘Sabor à Brasileira’ é um programa que tem como objetivo criar oportunidades e empoderar cada vez mais profissionais mulheres em nossos voos. Fico muito orgulhoso de anunciar a terceira chef deste projeto tão especial, que além de abrir espaço para mulheres fantásticas, está sendo muito bem recebido pelos nossos passageiros.”

DÉBORA SHORNIK

Escolhida pela LATAM para representar a região Norte do Brasil, a chef Débora Shornik é nascida e criada em São Paulo, mas encontrou na Amazônia o seu lugar para viver, desenvolver e produzir sabores relacionados à natureza. Débora está hoje à frente do Restaurante Caxiri, que fica ao lado do Teatro Amazonas, e serve culinária amazônica com ingredientes orgânicos de famílias produtoras, além de peixes locais como Pirarucu, Tambaqui e Matrinxã.

SABOR À BRASILEIRA

A Amazônia Encantada da chef Débora Shornik é o terceiro capítulo da série “Sabor à Brasileira”, o programa do grupo LATAM para voos internacionais que fortalece o seu caráter diverso, inclusivo e multicultural, além de dar protagonismo aos produtos locais da América Latina. No caso do Brasil, reforça a sua brasilidade e está vinculado diretamente ao “Sem Fronteiras”, a assinatura de marca da companhia que fortalece o seu compromisso com o País. A série apresenta um novo prato signature a cada três meses, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil.

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos diretos para 21 destinos internacionais e voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, com exceção da Ásia. Em 2023, vai iniciar voos diretos do Brasil para Joanesburgo (África do Sul) e Los Angeles (EUA), sendo esta última a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro da sua Joint Venture com a Delta Air Lines.

Com tamanha conectividade, a LATAM acredita que é fundamental celebrar o enorme capital culinário da América do Sul. A bordo de voos internacionais em todas as cabines (Premium Business, Premium Economy e Economy), a companhia oferece um menu completo com prato principal (massa, salada ou proteína), mix de snacks e sobremesa, sempre de acordo com o horário e duração do voo. O prato signature, vale destacar, é servido em todas as cabines e decolagens do Brasil nos voos com mais de 7 horas de duração.

Todos os pratos são harmonizados por uma robusta carta de vinhos, selecionados por Héctor Vergara, único Master Sommelier da América Latina, que analisou mais de 500 opções até chegar a uma lista que realça perfeitamente os sabores da América do Sul. Há ainda uma grande variedade de bebidas que podem ser encontradas pelos clientes (café premium, chá, refrigerantes, cerveja, suco e água).

CONFIRA A RECEITA DO AMAZÔNIA ENCANTADA

Para o Pirarucu: lave o peixe no limão e utilize a marinada com azeite de peixe

Marinada da casa, azeite de peixe

200g pimenta de cheiro em brunoise

Óleo vegetal

Sal à gosto

Pimenta do reino

Coentro ou salvia

Legumes: selecione aqueles à sua disposição

Abóbora regional

Tomates cerejas

Cenoura

Cebola

Feijão de Metro

Para os legumes, realizar os assados individualmente, respeitando os seus processos e tempos de cocção. Após isso, incorporar no mix e finalizar com sal, pimenta do reino e tucupi.

Abóbora: corte-a em pequenos triângulos com casca e tempere com sal e azeite e leve para assar até que esteja macia.

corte-a em pequenos triângulos com casca e tempere com sal e azeite e leve para assar até que esteja macia. Tomatinho: assar com um pequeno confit de alho e azeite, tomilho, salsa, sal e pimenta do reino até que esteja assado.

assar com um pequeno confit de alho e azeite, tomilho, salsa, sal e pimenta do reino até que esteja assado. Cenoura: cortar em pequenas pétalas e puxar na frigideira.

cortar em pequenas pétalas e puxar na frigideira. Cebola: envolvê-la inteira em papel alumínio e colocá-la em uma forma com um pouco de água; assar no forno até que esteja macia.

Depois que os legumes estiverem pré-prontos, selecione um pouco de cada para o baião de legumes da estação.

Dhal de feijão manteiguinha

Feijão manteiguinha pré-cozido

50 g de abóbora cortadinha

50 g de cebola caramelizada

Sal e pimenta de cheiro

Tucupi

Adicione o feijão juntamente com os temperos em fogo brando para o cozido de feijãozinho, faça o caldinho bem soltinho e temperado.

Dukah / Farofa de especiarias da Amazônia

Aqui utilizamos as sementes à nossa disposição; O Dukkah ou Duqqa é uma mistura de condimentos composta basicamente por nozes, sementes, ervas e especiarias.

Ingredientes

01 kg castanha

10 clh semente coentro

10 clh erva doce

01 clh pimenta do reino

01 clh cominho

Preparo

Torrar as castanhas e deixar esfriar completamente. Torrar os grãos e deixar esfriar, depois bater bem no liquidificador. Acrescentar em seguida as castanhas e bater ligeiramente no pulsar. Colocar sal.

Creme especial/ácido de coalhada artesanal

1l de leite líquido integral

0,180g de iogurte natural

3 colheres de leite em pó

Coloque o leite líquido em uma panela e quando estiver amornando acrescente o iogurte e leite em pó. Tire do fogo e coloque para fermentar por 6h. Escorra em um pano.